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假租屋裝潢鑽牆真行竊 新北銀樓遭盜上百萬金飾

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

49歲蔡姓男慣竊，上個月中鎖定新北市蘆洲區中山二路一間銀樓，還特地費工在銀樓隔壁租下透天厝準備犯案。上個禮拜他利用白天時間，在二樓用電鑽鑿洞，銀樓老闆看見前去詢問，蔡男誆騙要裝潢成保險庫。沒想到昨天上午銀樓老闆開門一看上百件金飾被搜刮一空氣得報警，目前警方已鎖定蔡男涉案正循線追緝中。

據了解49歲蔡姓男子有多項前科，上個月中旬他鎖定新北市蘆洲區中山二路一間銀樓準備犯案，為了掩人耳目，他還費工的佯裝要在銀樓旁開店，並先給房東一萬元租屋訂金，言明等他裝潢完後再來簽約。

這月初蔡男還煞有其事，在鐵捲門外貼著寫有「裝潢準備營業，將於5月4日至5月31日進行裝潢。若期間影響您的生活作息，請多多包涵」公告。隨後備齊敲牆工具，利用白天時間準備在二樓（對牆內就是銀樓倉庫）鑿洞行竊。

沒想到才剛敲出一個小洞口，既被銀樓老闆發現登門質問蔡男「幹嘛在我牆壁上鑿一個洞」蔡男扯回「現在是在裝潢，要在這裡做一個保險庫」騙過銀樓老闆沒再追問。昨天凌晨蔡男趁著附近皆是店面鮮少有人注意做最後收尾，於凌晨4時許鑿出一個長寬各90公分的大洞，旋即潛入銀樓一樓將櫃上，百件要價上百萬大小金銀飾搜刮一空。

當天上午10時許銀樓老闆蔡女準備開門營業，驚見店面一樓翻箱倒櫃，櫃上銀飾全數不見直覺就是遭竊，氣的向警報案。警調閱沿路監視器畫面，鎖定慣竊蔡男身分，正積極查緝犯嫌到案。

新北市蔡姓慣竊假租屋真鑿洞，竊得上百萬金銀飾逃逸，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市蔡姓慣竊假租屋真鑿洞，竊得上百萬金銀飾逃逸，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市蔡姓慣竊假租屋真鑿洞，竊得上百萬金銀飾逃逸，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市蔡姓慣竊假租屋真鑿洞，竊得上百萬金銀飾逃逸，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市蔡姓慣竊假租屋真鑿洞，竊得上百萬金銀飾逃逸，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市蔡姓慣竊假租屋真鑿洞，竊得上百萬金銀飾逃逸，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市蔡姓慣竊假租屋真鑿洞，竊得上百萬金銀飾逃逸，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市蔡姓慣竊假租屋真鑿洞，竊得上百萬金銀飾逃逸，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市蔡姓慣竊假租屋真鑿洞，竊得上百萬金銀飾逃逸，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝
新北市蔡姓慣竊假租屋真鑿洞，竊得上百萬金銀飾逃逸，警追緝中。記者曾伯愷／翻攝

銀樓 老闆

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