他檢舉汽車沒禮讓行人 北市警因「這原因」認定不舉發

車輛禮讓行人觀念逐漸獲駕駛重視，孰料有民眾日前檢舉一輛休旅車，未禮讓行人過斑馬線，卻被警方回覆「不舉發」，對此，轄區中正第二分局指出，檢舉影片行人有明顯示意車輛先行動作，才認定不舉發。雖然行人合意車輛先通過，但警方強調，近16天取締「路口不禮讓行人」違規共179件，較去年增加143件，呼籲駕駛人守法。

中正第二分局指出，有民眾上月底檢舉，一輛白色休旅車沒禮讓走斑馬線的行人，且距離前進方向3個枕木紋距離，警方查看檢舉影片發現，該行人已揮手向車輛示意先行，為行人禮讓車輛先行合意行為，有舉發爭議，考量民眾檢舉案件成立與否，涉及當事人是否被處以罰鍰，影響權益重大，因此認定不舉發。

中正第二分局表示，依據道路交通安全規則第103條，「汽車行近路口，不論有無劃設行人穿越道及設立交通管制號誌，均應減速慢行，停讓行人先行通過」，因此車輛行經路口都應多加注意，同時行人也要遵守「停、看、聽」準則，不擅自穿越車道、闖紅燈。

中正第二分局說，本月積極配合警政署「全國同步取締路口不停讓行人執法專案」，針對「路口不停讓行人」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「非號誌化路口未依標線、標誌、號誌停車再開」及「取締道路障礙」等違規行為加強取締，統計從5月1日至16日，共取締1326件，較去年同期增加1155件。