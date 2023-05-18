貢寮吉林產業道路休旅車翻落邊坡 4人脫困2人送醫

林姓男子今天下午3點多開車載有3人，行經新北市貢寮區吉林產業道路時，疑一時晃神車子翻落約2公尺深邊坡。消防人員到場協助脫困，2人輕傷送醫。

新北市消防局第六大隊表示，下午4時10分消防人員到場，現場為灰色休旅車翻落邊坡約2公尺深，架梯將車內受困4人救出。1男年約54歲頭部外傷，1女年約59歲小腿腫脹，兩人皆意識清楚，送基隆長庚救治。

瑞芳警分局調查，休旅車駕駛人林姓男子（27歲）駕車沿吉林產業道路往貢寮方向行駛，不明原因衝入路旁邊坡，車內4人受困車內，消防隊協助救出。

警方初步調查，當時休旅車速度不快，疑晃神沒有注意就衝下邊坡。警方在場協助交通管制及後續處理。