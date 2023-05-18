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貢寮吉林產業道路休旅車翻落邊坡 4人脫困2人送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

林姓男子今天下午3點多開車載有3人，行經新北市貢寮區吉林產業道路時，疑一時晃神車子翻落約2公尺深邊坡。消防人員到場協助脫困，2人輕傷送醫。

新北市消防局第六大隊表示，下午4時10分消防人員到場，現場為灰色休旅車翻落邊坡約2公尺深，架梯將車內受困4人救出。1男年約54歲頭部外傷，1女年約59歲小腿腫脹，兩人皆意識清楚，送基隆長庚救治。

瑞芳警分局調查，休旅車駕駛人林姓男子（27歲）駕車沿吉林產業道路往貢寮方向行駛，不明原因衝入路旁邊坡，車內4人受困車內，消防隊協助救出。

警方初步調查，當時休旅車速度不快，疑晃神沒有注意就衝下邊坡。警方在場協助交通管制及後續處理。

第六大隊大隊長羅億田表示，提醒民眾目擊車禍時，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援能輛迅速到位，而且不可隨便搬動傷患，避免造成二度傷害，應由消防人員給予適當救助、固定、急救與搬運後送醫，才是最安全與適當做法。

貢寮吉林產業道路休旅車翻落邊坡，4人脫困2人送醫。記者游明煌／翻攝
貢寮吉林產業道路休旅車翻落邊坡，4人脫困2人送醫。記者游明煌／翻攝
貢寮吉林產業道路休旅車翻落邊坡，4人脫困2人送醫。記者游明煌／翻攝
貢寮吉林產業道路休旅車翻落邊坡，4人脫困2人送醫。記者游明煌／翻攝
貢寮吉林產業道路休旅車翻落邊坡，4人脫困2人送醫。記者游明煌／翻攝
貢寮吉林產業道路休旅車翻落邊坡，4人脫困2人送醫。記者游明煌／翻攝

休旅車 貢寮

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