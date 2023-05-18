閃迴轉自行車新北貨車自撞打橫 駕駛手腕骨折送醫

44歲李姓男子今天下午駕駛貨車，行經新北市新莊區環漢路3段，為閃避迴轉自行車，不慎自撞水泥護欄打橫路中，李男一度卡在車內動彈不得，警消獲報趕抵協助脫困，檢視他右手臂骨折、意識清楚，緊急送醫急救沒有生命危險，李男沒有酒駕事故原因待查。

據了解44歲李男今天下午2時40分左右，他開著一輛小貨車，沿著新北市新莊區環漢路3段往三重方向直行，途中行經環漢路3段265125號燈桿前，疑為閃避前方一輛迴轉自行車，導致他失控自撞路邊水泥護欄，導致人車失控打橫路中間。

小貨車車頭左側凹陷毀損，李男一度卡困車內動彈不得。警消獲報派員趕抵，經用破壞器材協助李男脫困，檢視他左手腕骨折、全身多處擦挫傷、意識清楚，緊急送醫急救沒有生命危險，李男沒有酒駕事故原因待查。