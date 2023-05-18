中市汽車停於斑馬線未禮讓行人 警方：檢舉就開罰

台中市一輛休旅車停在斑馬線上，有行人要通過時不只未禮讓還前進碰觸到行人，全程被拍下影片在網路流傳，台中市警方今天表示，只要接獲民眾檢舉就依法開罰。

根據網路上流傳影片顯示，15日在西屯區西屯路二段與寶慶街30巷口，有1輛休旅車，車頭就停在行人穿越道上，一名男子要通過行人穿越道，經過車頭時，駕駛突然往前開動，車頭碰觸這名行人。

影片中只見行人被車頭碰到後一陣驚嚇，還好男子沒有跌倒，一臉驚恐看了一下駕駛後，即往前通過行人穿越道，而這輛休旅車也跟著開走。

台中市警察局第六分局西屯派出所指出，根據影片內容，駕駛將車子停在行人穿越道上，已違反道路交通管理處罰條例規定，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰；而未禮讓行人部分則可開罰3600元。但此案警方還未接獲民眾檢舉或報案，只要7天內接獲檢舉即可根據法令規定開罰。