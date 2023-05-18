中市汽車停於斑馬線未禮讓行人 警方：檢舉就開罰
台中市一輛休旅車停在斑馬線上，有行人要通過時不只未禮讓還前進碰觸到行人，全程被拍下影片在網路流傳，台中市警方今天表示，只要接獲民眾檢舉就依法開罰。
根據網路上流傳影片顯示，15日在西屯區西屯路二段與寶慶街30巷口，有1輛休旅車，車頭就停在行人穿越道上，一名男子要通過行人穿越道，經過車頭時，駕駛突然往前開動，車頭碰觸這名行人。
影片中只見行人被車頭碰到後一陣驚嚇，還好男子沒有跌倒，一臉驚恐看了一下駕駛後，即往前通過行人穿越道，而這輛休旅車也跟著開走。
台中市警察局第六分局西屯派出所指出，根據影片內容，駕駛將車子停在行人穿越道上，已違反道路交通管理處罰條例規定，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰；而未禮讓行人部分則可開罰3600元。但此案警方還未接獲民眾檢舉或報案，只要7天內接獲檢舉即可根據法令規定開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言