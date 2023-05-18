快訊

中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰言和

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下班注意！國1湖口車禍2人受困 砂石車擠轎車上分隔島

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導

國道1號北上76.6公里湖口至楊梅路段，今天（18日）下午3時許發生追撞車禍，一輛砂石車不明原因，從外側車道撞擊一台轎車，由於撞擊力道猛烈，整台轎車被擠到中央分隔島，畫面十分驚悚，轎車內2人也一度受困，至於詳細車禍原因，仍待警方釐清。

新竹縣消防局指出，今天（18日）下午3點18分接獲民眾指出，國道1號北上76.6公里內側車道發生砂石車與轎車事故。據報案人表示，轎車內有民眾受困，新竹縣消防局立即派遣新工分隊2車5人前往救援。

新竹縣消防局表示，警消人員趕抵時，車上其中1人已自行脫困，另1人則受困於車內，消防人員出動破壞器材後，順利協助民眾脫困，2人皆表示未受傷，不需就醫。

由於該起事故接近下班時間，湖口路段一度時速低於40公里，國道警方獲報後，已立即前往排除車禍，目前車流回堵約10公里，至於詳細車禍原因，仍待警方釐清。

砂石車將轎車擠上分隔島。圖／新竹縣消防局提供
砂石車將轎車擠上分隔島。圖／新竹縣消防局提供
轎車駕駛受困於車內待援。圖／新竹縣消防局提供
轎車駕駛受困於車內待援。圖／新竹縣消防局提供
一輛砂石車不明原因，從外側車道撞擊一台轎車。圖／新竹縣消防局提供
一輛砂石車不明原因，從外側車道撞擊一台轎車。圖／新竹縣消防局提供

車禍 新竹 國道

延伸閱讀

國1南下湖口段4車連撞 2轎車撞爛釀2傷

蘇花改靠近和平段砂石車事故 南下路段封閉15公里

影／扯！台中行人地獄 轎車左轉硬切差點撞飛4女

影／桃園龍潭行人地獄驚魂 男走斑馬線被轎車撞翻滾2大圈

相關新聞

國道3號台北隧道口 邊坡路樹倒塌壓車回堵兩公里

今天下午14時15分，台北市國道3甲西向0.7K，台北第二隧道口旁的邊坡路樹倒塌，占用了全線車道，警方暫時封閉主線車道，...

假租屋裝潢鑽牆真行竊 新北銀樓遭盜上百萬金飾

49歲蔡姓男慣竊，上個月中鎖定新北市蘆洲區中山二路一間銀樓，還特地費工在銀樓隔壁租下透天厝準備犯案。上個禮拜他利用白天時...

影／萬華公車衝路口急煞車 乘客如打保齡球...頭撞零錢箱濺血

葉姓男子前天開公車載客，行經北巿萬華區和平西路二段與艋舺大道路口時，燈號正巧轉黃燈，運將疑要過路口，孰料前方機車騎士卻停...

基隆東明路「攻擊伯」居民很頭痛 警開制約書加強巡守

基隆市東明路、東信路一帶居民，向警方連署投訴洪姓男子長期滋擾及無故挑釁附近商家及居民，會酒後攻擊路人，居民很害怕。警方說...

國3南下123K後龍路段砂石車翻落邊坡 駕駛受困搶救中

國3南下123K後龍路段，今天晚間9點左右發生一起砂石車衝出護欄，翻落邊坡事故，由於駕駛受困車內，苗栗縣消防局獲報後，立...

高雄女駕駛恍神撞倒2騎士 追撞小貨車停下車頭毀了

高雄市歐姓女子今晚近7時許，駕車行經自由三路由南往北行駛，疑恍神撞倒2名機車6、70歲的騎士，又撞及路邊小貨車才停下，車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦