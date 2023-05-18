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下班注意！國1湖口車禍2人受困 砂石車擠轎車上分隔島
國道1號北上76.6公里湖口至楊梅路段，今天（18日）下午3時許發生追撞車禍，一輛砂石車不明原因，從外側車道撞擊一台轎車，由於撞擊力道猛烈，整台轎車被擠到中央分隔島，畫面十分驚悚，轎車內2人也一度受困，至於詳細車禍原因，仍待警方釐清。
新竹縣消防局指出，今天（18日）下午3點18分接獲民眾指出，國道1號北上76.6公里內側車道發生砂石車與轎車事故。據報案人表示，轎車內有民眾受困，新竹縣消防局立即派遣新工分隊2車5人前往救援。
新竹縣消防局表示，警消人員趕抵時，車上其中1人已自行脫困，另1人則受困於車內，消防人員出動破壞器材後，順利協助民眾脫困，2人皆表示未受傷，不需就醫。
由於該起事故接近下班時間，湖口路段一度時速低於40公里，國道警方獲報後，已立即前往排除車禍，目前車流回堵約10公里，至於詳細車禍原因，仍待警方釐清。
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