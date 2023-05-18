偷黃、紅牌重機奔馳淡水坪林北宜公路兩地 新店警鎖定賊追緝中

胡姓男子涉嫌偷走一輛黃牌重型機車從淡水直奔坪林區北宜公路，今天再從坪林偷走一輛紅牌重型機車騎回淡水，騎完即隨地棄置，警方已鎖定竊賊胡男全力追緝中。

新北市新店警方今天上午10時許接獲黃姓男子報案，指稱其所有的紅牌重型機車停放在坪林區北宜公路8段路邊，因鑰匙未拔，遭人徒手發動竊取駛離，隨後也有熱心民眾於案發後不久，在北宜公路上拍到竊賊騎車快速奔馳身影，上傳到臉書「北宜公路追焦版」協尋。

新店警方獲報擴大調閱監視器，發現該輛紅牌重型機車在今天上午11時38分，行經淡水區北新路3段附近，經淡水警分局賢孝所員警在淡水區南平發現並尋獲該車遭棄置路邊。

經警方追查，偷車賊是以車換車方式，先在今年5月15日凌晨3時許，先在淡水區中山北路3段一間重車租賃公司竊取黃牌重型機車，疑似今天騎到坪林區北宜公路8段後，再竊取黃男所有的紅牌重型機車，再從坪林一路騎至淡水區棄置。