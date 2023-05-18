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台東「民安9號演習」 連傷患「都跟真的一樣」
台東今天舉辦「民安9號演習」，動員近700人力參與，並首次將戰爭情境災害納入演習腳本中。40分鐘演習過程逼真，就連傷患人員「都跟真的一樣」，參與人員直呼「很嚇人！」
縣長饒慶鈴說，兩岸局勢非常緊張，過去民安演習主要針對天然災害為主，今年與以往不同，首度納入戰時災害搶救的演練情境，所佔比例達70%，以符合戰爭想定整備。
「台東火車站遭受飛彈襲擊，傷患不明......。」應變指揮中心接獲空軍戰時通報，立即動員組織包括軍方、消防、警察及縣府等單位，趕往火車站進行人員疏散、管制及救援工作。
一班列車遭受到襲擊，車上傷患無數，只見救難人員突破重重障礙，進入列車內，將受傷乘客救出，醫護人員檢傷分類，安排岩灣國小演練戰時收容救濟站、傳染病防治。
今天演習區分「兵棋推演」、「綜合實作」二階段實施，由中央行政院指導、縣府主辦，模擬車站遭受攻擊情境，驗證縣府及各機關平時累積的戰備能量及戰時運作的轉換應變能力。
民政處表示，這次演習總計達700人次、車輛機具77台及3隻搜救犬參加，同時也首次動員現役及備役的替代役男46人，共同參演民防團隊協助救災任務。
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