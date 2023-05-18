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影／台南日式料理店疑傳氣爆火災 2人跳下逃生
台南中西區忠義路二段一日式料理店下午3時24分傳出火警，消防局據報後派出大批人車前往灌救，抵達現場後，發現該棟3樓鋼筋混凝土建物、4樓則是鐵皮加蓋，自3樓冒出大量濃煙，據指出，有2名員工自3樓爬下至2樓跳下逃生，意識清楚，已由救護車送醫。
台南市警二分局接獲110通報，該棟建物疑似發生氣爆火災，轄區民權派出所所長何家慶等人據報後到場查處，並協助附近交通管制。
消防局總計派遣南門分隊等共25車、45人前往搶救，因該建物縱身很深，據初步調查，火勢懷 疑是自1樓後方廚房引起，火勢於3時49分控制，隨後於3時55分被撲滅。消防局指出，起火原因仍待進一步調查。
據調查，該處適逢於中午休息時段，員工於2樓休息時，聽聞有鍋爐爆炸聲響乃報警處理。初步有員工2名自3樓爬下至2樓跳下致擦傷並送成大醫院就醫，意識清楚。
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