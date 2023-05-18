北市男搭公車丟女客寶特瓶毆駕駛 警逮人送辦

北市1輛260路線公車今天發生暴力事件，50歲印姓男乘客疑和40歲李姓女乘客起口角，隨後朝對方丟寶特瓶，又不滿45歲男司機處置而出手毆打，警方獲報後將印男依法送辦。

北市警方今天中午12時44分獲報，指大同區南京西路公車站牌前有輛260路線的光華客運公車發生暴力事件，立即派員到場處理。

經調查了解，車上乘客李女到站要下車之際，另1名乘客印男突然朝她丟寶特瓶，李女隨即向公車駕駛45歲陳男反應，陳姓駕駛稱要向光華客運公司回報此事，暫時留置印男不讓他下車，未料印男竟情緒失控毆打陳姓駕駛，造成他臉部挫傷流血。

公車上其他乘客見狀，立即致電通報警方。

據了解，印男疑因和李女先有口角糾紛，所以才在她要下車時，丟寶特瓶洩憤。

警方表示，陳姓駕駛隨後到派出所向印男提告傷害，另李女則不願追究，全案詢後將印男依法送辦。