高雄暴力圍標集團砸蛋潑漆恐嚇 12人落網

洪姓男子為首的暴力圍標集團因介入高雄大林蒲填海造陸計畫圍標不成，向得標廠商砸蛋潑漆恐嚇，刑事局南部打擊犯罪中心獲報逮捕洪男等12人，依違反組織犯罪條例等送辦。

政府為了妥善放置爐石等工業或工程廢棄物，在高雄市小港區大林蒲海岸進行填海造陸計畫，但60歲洪男等人卻在高雄市小港區大林蒲洲際碼頭附近成立「環境維護協會」及多家工程行與人力仲介公司，假「環境維護」之名，要求廠商將標案交付施作，並串連多家承包商高價圍標，賺取不法利益，強取、荼毒地方。

刑事警察局南部打擊犯罪中心與高雄市政府警察局刑事警察大隊、六龜、岡山、小港分局等單位共組專案小組，報請台灣高雄地方檢察署檢察官陳永章指揮偵辦，針對在園區內圍標及恐嚇取財加強掃蕩。

南打今天發布新聞稿指出，洪男等人看上一件價值約新台幣2000萬元標案，雖在開標前派小弟恐嚇其他廠商不得投標，但仍有不懼惡勢力的廠商順利得標，不料卻遭洪男等人砸雞蛋、潑油漆恐嚇，威脅將其他工程分給洪男旗下集團施作。

警方獲報後前往高雄林園區搜索，並帶回洪男等12人到案，全案依違反組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、毀損等罪嫌解送高雄地檢署偵辦。