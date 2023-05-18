快訊

中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰言和

高雄暴力圍標集團砸蛋潑漆恐嚇 12人落網

中央社／ 記高雄18日電

洪姓男子為首的暴力圍標集團因介入高雄大林蒲填海造陸計畫圍標不成，向得標廠商砸蛋潑漆恐嚇，刑事局南部打擊犯罪中心獲報逮捕洪男等12人，依違反組織犯罪條例等送辦。

政府為了妥善放置爐石等工業或工程廢棄物，在高雄市小港區大林蒲海岸進行填海造陸計畫，但60歲洪男等人卻在高雄市小港區大林蒲洲際碼頭附近成立「環境維護協會」及多家工程行與人力仲介公司，假「環境維護」之名，要求廠商將標案交付施作，並串連多家承包商高價圍標，賺取不法利益，強取、荼毒地方。

刑事警察局南部打擊犯罪中心與高雄市政府警察局刑事警察大隊、六龜、岡山、小港分局等單位共組專案小組，報請台灣高雄地方檢察署檢察官陳永章指揮偵辦，針對在園區內圍標及恐嚇取財加強掃蕩。

南打今天發布新聞稿指出，洪男等人看上一件價值約新台幣2000萬元標案，雖在開標前派小弟恐嚇其他廠商不得投標，但仍有不懼惡勢力的廠商順利得標，不料卻遭洪男等人砸雞蛋、潑油漆恐嚇，威脅將其他工程分給洪男旗下集團施作。

警方獲報後前往高雄林園區搜索，並帶回洪男等12人到案，全案依違反組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、毀損等罪嫌解送高雄地檢署偵辦。

恐嚇 警察

延伸閱讀

扯！中油林園廠丙烯傳外洩3個月 高雄環保局將重罰

2嫌拒捕遭警開21槍 逃亡6天落網羈押禁見

高雄火災誤報件數詭異衝高 白喬茵點出「時間太巧合」

黑幫蹭大林蒲填海造陸商機 暴力圍標12人被逮送辦

相關新聞

國道3號台北隧道口 邊坡路樹倒塌壓車回堵兩公里

今天下午14時15分，台北市國道3甲西向0.7K，台北第二隧道口旁的邊坡路樹倒塌，占用了全線車道，警方暫時封閉主線車道，...

假租屋裝潢鑽牆真行竊 新北銀樓遭盜上百萬金飾

49歲蔡姓男慣竊，上個月中鎖定新北市蘆洲區中山二路一間銀樓，還特地費工在銀樓隔壁租下透天厝準備犯案。上個禮拜他利用白天時...

影／萬華公車衝路口急煞車 乘客如打保齡球...頭撞零錢箱濺血

葉姓男子前天開公車載客，行經北巿萬華區和平西路二段與艋舺大道路口時，燈號正巧轉黃燈，運將疑要過路口，孰料前方機車騎士卻停...

基隆東明路「攻擊伯」居民很頭痛 警開制約書加強巡守

基隆市東明路、東信路一帶居民，向警方連署投訴洪姓男子長期滋擾及無故挑釁附近商家及居民，會酒後攻擊路人，居民很害怕。警方說...

國3南下123K後龍路段砂石車翻落邊坡 駕駛受困搶救中

國3南下123K後龍路段，今天晚間9點左右發生一起砂石車衝出護欄，翻落邊坡事故，由於駕駛受困車內，苗栗縣消防局獲報後，立...

高雄女駕駛恍神撞倒2騎士 追撞小貨車停下車頭毀了

高雄市歐姓女子今晚近7時許，駕車行經自由三路由南往北行駛，疑恍神撞倒2名機車6、70歲的騎士，又撞及路邊小貨車才停下，車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦