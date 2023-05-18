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國3甲台北隧道口榕樹倒橫躺車道 高公局曝原因

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

國道3甲西向0.7公里處台北第二隧道口今天下午2點左右發生邊坡路樹倒塌，占用全線車道，畫面怵目驚心。高速公路局表示，先前沒有發生過類似狀況，據了解，倒塌樹種為榕樹，主因根部有蛀蝕狀況，整棵樹從根部倒塌恰巧壓到國道主線，正全力清理排除，目前開放主線及內線車道通行，無回堵。

高公局北區養護工程分局長林炳松表示，近1、2年轄內國3福德隧道口也曾發生過樹木因水分過多、土壤流失，壓到隧道下方，當時便全面清查鄰近隧道口3米樹木，並定期於颱風、地震、連續降雨及汛期前後巡檢。此次倒塌樹木為根部蛀蝕所致，一般巡檢較難發現。

林炳松指出，過去定期巡檢都是針對道路、邊坡巡查，因樹木數量眾多，無法一一檢視根部狀況，近期將盡快針對轄區路段全面清查靠近車道的弱點樹木，避免類似情況再發生。

國道3甲西向0.7公里處台北第二隧道口今天下午2點左右發生邊坡路樹倒塌。圖／取自高公局1968即時影像
國道3甲西向0.7公里處台北第二隧道口今天下午2點左右發生邊坡路樹倒塌。圖／取自高公局1968即時影像

車道 國道 路樹

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