國3甲台北隧道口榕樹倒橫躺車道 高公局曝原因

國道3甲西向0.7公里處台北第二隧道口今天下午2點左右發生邊坡路樹倒塌，占用全線車道，畫面怵目驚心。高速公路局表示，先前沒有發生過類似狀況，據了解，倒塌樹種為榕樹，主因根部有蛀蝕狀況，整棵樹從根部倒塌恰巧壓到國道主線，正全力清理排除，目前開放主線及內線車道通行，無回堵。

高公局北區養護工程分局長林炳松表示，近1、2年轄內國3福德隧道口也曾發生過樹木因水分過多、土壤流失，壓到隧道下方，當時便全面清查鄰近隧道口3米樹木，並定期於颱風、地震、連續降雨及汛期前後巡檢。此次倒塌樹木為根部蛀蝕所致，一般巡檢較難發現。