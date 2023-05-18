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恐嚇嘉義養雞場老闆得百萬不滿足 關掉孵蛋機還拿球棒打人被收押

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣蔡姓男子涉嫌恐嚇某種雞畜牧場劉姓負責人，要求交付現金。劉男付百萬元，蔡男不滿未繼續給，到畜牧場關閉孵蛋機，造成1萬多隻種雞缺氧死亡，還拿球棒痛毆劉男。劉男報警偵辦，嘉檢將蔡男起訴，地方法院今天裁定收押。

檢方起訴說，41歲蔡姓男子得知某種雞畜牧場劉姓負責人有錢，去年9月至3月，用LINE、簡訊，傳送「不想整場被轟殺，就在12：00前一樣的模式歐多麥，不然明天保證一隻不留」等訊息給劉男，3月9日、17日到劉男畜牧場，關閉孵蛋機，影響種雞孵化生長，恐嚇劉男，劉男心生畏懼陸續交付共百萬元。

後因蔡男不滿劉男未繼續交付現金，到畜牧場關閉孵蛋機，導致種雞萬餘隻缺氧死亡，拿棒球棒3月18日到畜牧場，痛毆劉男，辱罵髒話，造成劉男左臂骨折、四肢擦挫傷。檢方說，蔡男涉對劉男傷害、加重公然侮辱、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

蔡姓男子涉恐嚇，拿球棒打劉姓養雞場老闆要錢，還關孵蛋機害死萬餘隻雞，嘉檢起訴蔡男。圖／聯合報資料照片
蔡姓男子涉恐嚇，拿球棒打劉姓養雞場老闆要錢，還關孵蛋機害死萬餘隻雞，嘉檢起訴蔡男。圖／聯合報資料照片

牧場 恐嚇 嘉義

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