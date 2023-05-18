恐嚇嘉義養雞場老闆得百萬不滿足 關掉孵蛋機還拿球棒打人被收押

嘉義縣蔡姓男子涉嫌恐嚇某種雞畜牧場劉姓負責人，要求交付現金。劉男付百萬元，蔡男不滿未繼續給，到畜牧場關閉孵蛋機，造成1萬多隻種雞缺氧死亡，還拿球棒痛毆劉男。劉男報警偵辦，嘉檢將蔡男起訴，地方法院今天裁定收押。

檢方起訴說，41歲蔡姓男子得知某種雞畜牧場劉姓負責人有錢，去年9月至3月，用LINE、簡訊，傳送「不想整場被轟殺，就在12：00前一樣的模式歐多麥，不然明天保證一隻不留」等訊息給劉男，3月9日、17日到劉男畜牧場，關閉孵蛋機，影響種雞孵化生長，恐嚇劉男，劉男心生畏懼陸續交付共百萬元。