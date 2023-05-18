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影／台2線水湳洞聯結車沒綁好 數十箱綠茶飲掉滿地單線通行

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

台二線78K處水湳洞附近路段，今天下午2點多，有一輛載運飲料的聯結車，疑因貨物沒有綁緊，車上的貨物甩出，宜蘭往基隆方向車道灑滿飲料，目前單線通行，事故正在排除中。

這起聯結車事故發生在今天下午2點37分，地點在台二線78K處，宜蘭往基隆方向車道灑滿地，數十箱裝綠茶塑膠瓶散落一地，瑞芳分局到場處理，駕駛並未受傷。

瑞芳警分局指出，獲報後派遣鼻頭所3名員警到場處理，現場林姓男子駕駛的營業大貨曳引車載運茶類飲料，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，疑因捆綁不實導致散落路面占據往基隆方向部分車道，員警於現場管制警戒，指揮車輛單線雙向通行。

警方已通報基隆工務段派員到場清理，現場交通未中斷，單線通行，通報交控中心及警廣轉達用路人。

台二線水湳洞聯結車沒綁好，數十箱綠茶掉滿地單線通行。記者游明煌／翻攝
台二線水湳洞聯結車沒綁好，數十箱綠茶掉滿地單線通行。記者游明煌／翻攝

基隆 車道

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