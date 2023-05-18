泰山婦騎車恍神撞破圍籬掉落水溝 險被廢鋼筋插中

40歲呂姓婦人今天上午騎車經過新北市泰山區中央路，突然恍神人車衝破重劃區工地圍籬掉落工地內水溝，差點被水溝露出的廢棄鋼筋條和釘子插中，警消檢視她意識清楚、臉部肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救沒有大礙，呂婦沒有酒駕，事故原因待查。

據了解40歲呂姓婦人，今天上午9時許騎車經過新北市泰山區中央路25號前，突然一個恍神她人車撞破一旁塭仔圳重劃區工地圍籬，當場跌落工地內約2公尺深的水溝，呂婦人車跌落水溝底，身旁兩側皆是露出廢棄鋼筋條及釘子，所幸跌落當下幸運閃過沒被插中。

警消獲報趕抵，呂婦已自行爬出呆站在一旁，救護人員趕緊用掛梯協助呂婦上來，經檢視她意識清楚、僅臉部肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救沒有大礙。呂婦沒有酒駕，事故原因則有待調查釐清。