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泰山婦騎車恍神撞破圍籬掉落水溝 險被廢鋼筋插中

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

40歲呂姓婦人今天上午騎車經過新北市泰山區中央路，突然恍神人車衝破重劃區工地圍籬掉落工地內水溝，差點被水溝露出的廢棄鋼筋條和釘子插中，警消檢視她意識清楚、臉部肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救沒有大礙，呂婦沒有酒駕，事故原因待查。

據了解40歲呂姓婦人，今天上午9時許騎車經過新北市泰山區中央路25號前，突然一個恍神她人車撞破一旁塭仔圳重劃區工地圍籬，當場跌落工地內約2公尺深的水溝，呂婦人車跌落水溝底，身旁兩側皆是露出廢棄鋼筋條及釘子，所幸跌落當下幸運閃過沒被插中。

警消獲報趕抵，呂婦已自行爬出呆站在一旁，救護人員趕緊用掛梯協助呂婦上來，經檢視她意識清楚、僅臉部肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救沒有大礙。呂婦沒有酒駕，事故原因則有待調查釐清。

新北市政府消防局第二大隊表示，如有遇見車禍發生，勿隨意移動患者避免造成二次傷害，如果患者倒在不易接近位置，在患者無立即危險之下，勿冒著受傷風險去救患者，因立即通知119派遣專業的救難或救護人員到場處理。

呂姓婦人恍神騎車衝落工地水溝內，所幸她意識清楚、僅臉部肢體多處擦挫傷送醫沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人恍神騎車衝落工地水溝內，所幸她意識清楚、僅臉部肢體多處擦挫傷送醫沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人恍神騎車衝落工地水溝內，所幸她意識清楚、僅臉部肢體多處擦挫傷送醫沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人恍神騎車衝落工地水溝內，所幸她意識清楚、僅臉部肢體多處擦挫傷送醫沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人恍神騎車衝落工地水溝內，所幸她意識清楚、僅臉部肢體多處擦挫傷送醫沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人恍神騎車衝落工地水溝內，所幸她意識清楚、僅臉部肢體多處擦挫傷送醫沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝

患者 重劃區

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