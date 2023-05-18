台中男毒駕釀2死1傷遭訴 將由國民法官審理
台中市劉姓男子今年1月間，涉嫌吸食毒品後無照開車，撞上2輛機車釀2死1重傷，還棄車逃逸，遭警方逮捕送辦；經檢方偵辦後依毒駕致死等罪嫌將他起訴，將由台中地院國民法官審理。
台中地檢署起訴書指出，48歲劉男有多次酒駕與毒品前科，並已被吊銷汽車駕駛執照。民國112年1月14日晚間7時多，劉男於烏日區溪南路的住處，吸食二級毒品甲基安非他命。
劉男在隔日晚間6時多開車外出，行經東區復興路四段經立德街口時，先追撞1輛停等紅燈的自小客車後逃逸；同日晚間7時多，行經東區東光園路與振興路口時，撞上38歲、39歲連姓姊妹與75歲葉男騎乘的2輛機車，劉男肇事後棄車落跑。
事故發生後，警消獲報到場將3名傷者送醫，但騎車的38歲連女與葉男均到院前死亡，39歲連女則重傷，警方在事故發生後3小時將劉男逮捕到案。
檢方偵辦後，依據證人證詞、驗屍報告與事故現場照片等證據，依公共危險毒駕致人於死等罪嫌將他起訴，並將由台中地院國民法官審理。
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