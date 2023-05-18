影／萬華公車衝路口急煞車 乘客如打保齡球...頭撞零錢箱濺血

葉姓男子前天開公車載客，行經北巿萬華區和平西路二段與艋舺大道路口時，燈號正巧轉黃燈，運將疑要過路口，孰料前方機車騎士卻停下，公車緊急煞車仍不慎撞上騎士，騎士噴飛近5公尺遠，這還不打緊，更駭人的是，公車乘客不堪急煞，重心不穩受慣性「往前噴飛」，有人瞬間頭破血流。

行車記錄器畫面曝光，只見公車急煞狠撞前方機車騎士，撞擊力道大，公車擋風玻璃都破裂，騎士更一度彈飛起來，另一個監視器畫面可見，公車民眾站立搭公車，不堪撞擊和急煞，宛如「雲霄飛車般」直接向前噴飛撞上零錢箱，血濺現場。

警方16日下午4點多獲報，和平西路二段與艋舺大道口有公車追撞事故趕抵，經查公車司機葉男（50歲）疑未注意前方路況，燈號變換之際，撞上前方機車騎士鄭男（33歲）。

公車當時是載客狀態，有3名民眾（1男2女）因為站立搭乘受傷，其中廖男（47歲）撞上零錢箱傷勢較嚴重，前額撕裂傷大面積流血，所幸送醫後沒有生命危險。