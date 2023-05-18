快訊

康建生技李鴻淵殘忍行刑式槍擊釀四死 法院今判處死刑

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／萬華公車衝路口急煞車 乘客如打保齡球...頭撞零錢箱濺血

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

葉姓男子前天開公車載客，行經北巿萬華區和平西路二段與艋舺大道路口時，燈號正巧轉黃燈，運將疑要過路口，孰料前方機車騎士卻停下，公車緊急煞車仍不慎撞上騎士，騎士噴飛近5公尺遠，這還不打緊，更駭人的是，公車乘客不堪急煞，重心不穩受慣性「往前噴飛」，有人瞬間頭破血流。

行車記錄器畫面曝光，只見公車急煞狠撞前方機車騎士，撞擊力道大，公車擋風玻璃都破裂，騎士更一度彈飛起來，另一個監視器畫面可見，公車民眾站立搭公車，不堪撞擊和急煞，宛如「雲霄飛車般」直接向前噴飛撞上零錢箱，血濺現場。

警方16日下午4點多獲報，和平西路二段與艋舺大道口有公車追撞事故趕抵，經查公車司機葉男（50歲）疑未注意前方路況，燈號變換之際，撞上前方機車騎士鄭男（33歲）。

公車當時是載客狀態，有3名民眾（1男2女）因為站立搭乘受傷，其中廖男（47歲）撞上零錢箱傷勢較嚴重，前額撕裂傷大面積流血，所幸送醫後沒有生命危險。

轄區警方指出，經查無人酒駕，公車司機警詢時稱，車過停止線燈號才轉黃燈，而被撞的機車騎士鄭男強調，機車過停止線前，燈號就已經變黃燈，雙方各執一詞，詳細肇責待後續進一步釐清。

公車車頭多處破損。記者翁至成／翻攝
公車車頭多處破損。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區一輛載客公車，前天下午要過路口時，因逢燈號轉換之際，不慎撞上前方機車，車上民眾不堪急煞受慣性影響，向前噴飛撞上零錢箱，血濺現場，十分駭人。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區一輛載客公車，前天下午要過路口時，因逢燈號轉換之際，不慎撞上前方機車，車上民眾不堪急煞受慣性影響，向前噴飛撞上零錢箱，血濺現場，十分駭人。記者翁至成／翻攝
公車擋風玻璃碎裂。記者翁至成／翻攝
公車擋風玻璃碎裂。記者翁至成／翻攝
公車擋風玻璃碎裂。記者翁至成／翻攝
公車擋風玻璃碎裂。記者翁至成／翻攝
公車車頭多處破損。記者翁至成／翻攝
公車車頭多處破損。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區一輛載客公車，前天下午要過路口時，因逢燈號轉換之際，不慎撞上前方機車，車上民眾不堪急煞受慣性影響，向前噴飛撞上零錢箱，血濺現場，十分駭人。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區一輛載客公車，前天下午要過路口時，因逢燈號轉換之際，不慎撞上前方機車，車上民眾不堪急煞受慣性影響，向前噴飛撞上零錢箱，血濺現場，十分駭人。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區一輛載客公車，前天下午要過路口時，因逢燈號轉換之際，不慎撞上前方機車，車上民眾不堪急煞受慣性影響，向前噴飛撞上零錢箱，血濺現場，十分駭人。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區一輛載客公車，前天下午要過路口時，因逢燈號轉換之際，不慎撞上前方機車，車上民眾不堪急煞受慣性影響，向前噴飛撞上零錢箱，血濺現場，十分駭人。記者翁至成／翻攝

機車騎士 艋舺

延伸閱讀

和平卸專責醫院還里民？ 北市找用地一周向議員提報告

醉態糗…萬華阿兜仔「搭訕找狗」遭報警 竟跟警察稱兄道弟

懷孕35週孕婦駕車突肚痛 萬華警暖援送醫

國民黨中正萬華與于美人合作？ 市黨部主委：完全沒有

相關新聞

國道3號台北隧道口 邊坡路樹倒塌壓車回堵兩公里

今天下午14時15分，台北市國道3甲西向0.7K，台北第二隧道口旁的邊坡路樹倒塌，占用了全線車道，警方暫時封閉主線車道，...

影／萬華公車衝路口急煞車 乘客如打保齡球...頭撞零錢箱濺血

葉姓男子前天開公車載客，行經北巿萬華區和平西路二段與艋舺大道路口時，燈號正巧轉黃燈，運將疑要過路口，孰料前方機車騎士卻停...

冒林昶佐名義散布不實防疫資訊 調查局逮電腦工程師

去年7月網路出現有人冒充立委林昶佐國會辦公室名義，製作受文者為中央流行疫情指揮中心的公文，誆稱國內防疫措施應鬆綁，並請設...

國3甲台北隧道口榕樹倒橫躺車道 高公局曝原因

國道3甲西向0.7公里處台北第二隧道口今天下午2點左右發生邊坡路樹倒塌，占用全線車道，畫面怵目驚心。高速公路局表示，先前...

恐嚇嘉義養雞場老闆得百萬不滿足 關掉孵蛋機還拿球棒打人被收押

嘉義縣蔡姓男子涉嫌恐嚇某種雞畜牧場劉姓負責人，要求交付現金。劉男付百萬元，蔡男不滿未繼續給，到畜牧場關閉孵蛋機，造成1萬...

影／台2線水湳洞聯結車沒綁好 數十箱綠茶飲掉滿地單線通行

台二線78K處水湳洞附近路段，今天下午2點多，有一輛載運飲料的聯結車，疑因貨物沒有綁緊，車上的貨物甩出，宜蘭往基隆方向車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦