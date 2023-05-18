男指想生火煮泡麵 汐止火車站前燒雜物遭法辦

汐止火車站前廣場4月有民眾燒東西，警方逮捕涉案林姓男子後，林男指想煮泡麵，才會集中廢紙等雜物後用打火機點燃生火；但警方沒發現林男有拿泡麵，已依法函送檢方偵辦。

新北市政府警察局汐止分局4月11日上午8時許獲報，有民眾在汐止火車站秀峰路出口廣場焚燒雜物。員警到場查看時並未發現涉案者，但廣場石椅底部被燻黑，也發現菸蒂及廢紙灰燼。

警方循線追查，案發1小時內逮補涉案55歲林姓男子到案。林男供稱是想煮泡麵吃，才會集中地上廢紙與垃圾後，用打火機點燃生火；不過根據監視器，警方並未發現林男有拿泡麵，而是點燃後再自行踩熄。警方詢後依刑法公共危險罪嫌函送士林地檢署偵辦。

汐止警分局也在事發當天上午會同汐止區公所、台鐵公司前往汐止火車站周遭會勘，決議加強汐止火車站周邊清潔維護及加派員警巡守，維護民眾安全。