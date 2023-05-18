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越南籍女大生工廠實習遇死劫 新北令生產區停工

中央社／ 新北18日電

就讀黎明技術學院的越南籍女學生昨晚在新北產業園區內食品加工廠實習，頭部遭壓傷送醫不治。新北勞檢處說，已要求停止4樓生產區作業，並提供新台幣15萬元職災慰助金給家屬。

警消昨天晚間6時許獲報，新北產業園區內某食品加工廠發生工安意外，就讀黎明技術學院的21歲越南籍女學生實習時，在推高層架推車時滑倒，頭部被推車壓傷，當場失去生命跡象，送醫不治。

新北市政府勞動檢查處透過文字說明，今天上午派員實施檢查後，已要求停止4樓生產區作業，未來在復工計畫未經勞檢處核備前，不得再讓人員在現場作業。

新北市勞檢處表示，因事發當時女大生是在食品公司工讀，應認定為受僱勞工，公司在工作時應提供必要安全防護設備，否則依職業安全衛生法可處3萬元到30萬元罰鍰；如涉及刑事責任，將函送檢方參辦。

新北市勞檢處說，未來如確認食品公司涉有過失，將依法追究違法責任；另將提供15萬元職災慰助金給家屬，並要求雇主給付職災補償費用，否則將依勞基法處2萬元到100萬元罰鍰，同時通報勞保局提供必要協助。

勞檢 職災

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