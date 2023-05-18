2嫌拒捕遭警開21槍 逃亡6天落網羈押禁見

屏東警方日前圍捕犯嫌遭開車衝撞，雖連開21槍制止，5名槍砲等案犯嫌仍逃逸。警方16日先於台南逮捕林姓、劉姓男子，檢察官訊後聲押林男、劉男獲准，持續追緝其餘3名犯嫌。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿表示，林男、劉男與其他3名男子涉及槍砲等案，11日晚間在屏東市區遭警方圍捕，林男等人拒捕並開車衝撞，經員警開槍制止仍加速逃逸；經警方連日追查，16日在台南將林男、劉男緝捕到案。

屏檢表示，檢察官訊後認林男、劉男涉犯強盜、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌疑重大，且尚有3名共犯未到案，有勾串湮滅證據之虞及逃亡事實，向屏東地方法院聲請羈押禁見，昨天晚間裁准；另外，專案小組持續追緝其他3名嫌疑人。

全案發生在11日晚上7時許，員警在屏東市華山街與華二街口圍捕涉及槍砲案件犯嫌時遭駕車衝撞，警方開21槍制止，犯嫌趁隙駕車逃脫，途中還掉落1把改造手槍；犯嫌逃了數百公尺後因車子開進死巷，選擇棄車徒步逃逸，警方展開全面搜捕。