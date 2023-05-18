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新北男酒醉強抱男學生嬉鬧 家長一怒提告下場慘了
52歲陳姓男子15日下午喝的酩酊大醉，來到新北市林口區一所學校，跟在場一群學生嬉鬧，隨後從後強抱一名男學生。男學生回家提起，家長盛怒，翌日晚上帶著男學生到派出所提告。警方3小時找到陳男帶回偵辦，警詢後依妨害自由罪嫌送辦。
據了解陳姓男子（52歲）有多項前科，他平日以打零工維生，他因平常時有酒後脫序行為，轄區警方相當頭痛。15日下午4時許他又喝完酒失態，跑到新北市林口區一所學校，搖晃與一群學生嬉鬧。
不久他從後強抱一名男學生，男學生回家後對家人提起，他放學後被陌生男子強抱感覺不舒服，氣的家長與隔天晚上帶他到派出所提告。而陳男脫序過程也被人拍下，上傳臉書社群「林口大家庭Linkou-Family」。
警方獲報後立即調閱監視器鎖定陳男身分，於3小時內在陳男住處逮人。陳嫌坦承酒後失態，警方偵詢後依妨害自由罪嫌送辦。後續林口警方也會加強校園周遭巡邏，也呼籲民眾如發現行為異常人士時，可立即通報警方到場查處，並與之保持安全距離，維護自身安全。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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