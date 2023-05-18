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台中未禮讓行人被罰喊冤 還指一旁違規停車為何不罰？

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市議員江和樹今接獲市民陳情，5月16日經太平區中山路菜市場路口，因未禮讓行人，被警方開罰3600元，但該路段還有並排違停車輛、違停黃色網狀線車輛，直呼「冤枉」，希望警方執法標準一致；警方呼籲，汽機車駕駛確實尊重行人合法路權，並會加強中山路一帶違停車輛取締。

一名轎車駕駛向江和樹陳情，當天他行經中山路菜市場往803醫院方向行駛，因未禮讓行人過斑馬線，被警察攔停開罰3600元，不過當時該路段有並排違停、違停黃色網狀線車輛，對用路人也是行車地獄，用路人視角也會被違停車輛擋住看不到行人，認為遭警方開罰莫名其妙，「不是繳不起罰單，而是很冤枉」。

太平警分局表示，中山路市場是附近居民採買進出頻繁，當時員警發現行人正通行路口，一輛白色轎車在行人行進方向3公尺內逕行通過，因此自後方超前攔停，並依道路交通管理處罰條例開單舉發，未來會加強中山路一帶違停取締，以維護用路人權益。

警方呼籲，汽（機）車駕駛行近未設行車管制號誌之行人穿越道前，應減速慢行，另遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示均應暫停讓行人，確實尊重行人合法路權。

江和樹建議，警方在執法過程中，應該也要疏導交通並注意整體路況，避免顧此失彼，產生爭議，同時也呼籲，駕駛人行經斑馬線應注意，避免違規。

一輛白色轎車日前行經台中太平區中山路菜市場因未禮讓行人（紅圈處）遭開罰3600元。圖／讀者提供，民眾卻認為該路段尚有其他違停車輛直呼「冤枉」；警方呼籲，尊重行人合法路權。市民5月16日經太平區中山路菜市場路口，因未禮讓行人，被警方開罰3600元，但該路段還有並排違停車輛、違停黃色網狀線車輛，直呼「冤枉」，希望警方執法標準一致；警方呼籲，汽機車駕駛確實尊重行人合法路權，並會加強中山路一帶違停車輛取締。
一輛白色轎車日前行經台中太平區中山路菜市場因未禮讓行人（紅圈處）遭開罰3600元。圖／讀者提供，民眾卻認為該路段尚有其他違停車輛直呼「冤枉」；警方呼籲，尊重行人合法路權。市民5月16日經太平區中山路菜市場路口，因未禮讓行人，被警方開罰3600元，但該路段還有並排違停車輛、違停黃色網狀線車輛，直呼「冤枉」，希望警方執法標準一致；警方呼籲，汽機車駕駛確實尊重行人合法路權，並會加強中山路一帶違停車輛取締。

違停 罰單 路權

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