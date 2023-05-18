影／台南7旬翁竊置物箱內皮包上千元 來不及花即被逮

台南70歲胡姓男子前天徒步行經中西區北門路一段道路時，發現路旁機車前置物箱處有皮包，趁四下無人之際取出皮包，竊取裡面現金1400元離去，被害人用完餐發現皮包遭竊急忙報警。警方昨天循線找上門，胡男將還來不及花用現金歸還，仍被依涉竊盜罪嫌送辦。

台南市警二分局博愛派出所警員洪宇宏等人據報後到場受理，馬上調出附近商家監視影像查看，並確認行竊對象特徵，沿途調閱周邊監視器，循著犯嫌行蹤追到衛民街附近，再持著照片現場訪查，在附近住戶的協助下，釐清鎖定犯嫌身分及住處。

警方昨天下午前往胡男住處，他見到員警登門查訪時很驚訝，並將整齊摺好放在口袋內，還來不及花用的1400元掏了出來。他聲稱，發現有錢掉落在機車踏板處，想幫忙拿到派出所歸還，但不知道員警來的這麼快。

然而，員警可不是省油的燈，出示其行竊過程影像後，他才乖乖配合員警返所調查。警方發現，他行走過程均刻意注意及拉摸沿途停放的機車置物箱有無上鎖等動作，很不尋常。警方表示，後續將再了解他有無另涉其他案件。詢問後，依涉竊盜罪嫌將他送辦。