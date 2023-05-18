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影／見女神上陌生男的車 他尾隨被認意圖不軌車遭砸毀
袁姓男子愛慕在高雄撞球館當陪打的詹姓女子，今晨在詹下班處等候，卻見心中女神上了陌生男子座車，為一探究竟，駕車尾隨，對方發現遭跟蹤，甩開袁後反跟蹤，致袁自撞電線桿，又誤認袁倒車衝撞，持石頭砸車，詹下車驚覺是熟客，雖雙方暫不提告，警方仍依社維法移送裁處。
警方調查，21歲的詹姓女子，在高雄市左營區明誠路一家撞球館當陪打員，30歲的袁姓男子前往打撞球後，對詹女一見傾心，今晨2點多，前往撞球館想見見下班的詹女，不料，卻目睹詹女上了2名26歲和27歲的李姓男子座車。
袁男見心中女神上了他人的車，好奇心驅使下，駕車尾隨在後，駕車的李男發現遭人跟蹤，為釐清對方意圖，甩開對方座車，來個反跟蹤，導致袁行駛到建興橫巷內，因窄巷倒車不易，自撞路旁電線桿。
當時駕車李男以為袁要倒車衝撞，和同車的另一李男，撿了路邊石塊砸向袁男車子左側玻璃，袁下車後，詹女認出袁是她曾陪打的客人，一連串的誤會，造成袁男車被砸毀損，所幸雙方未釀肢體衝突。
三民二警分局警方獲報，出動快打部隊趕抵現場，見雙方在巷內討論車禍毀損問題，查出原來是「追女」惹禍，雖雙方暫不提告，但警方仍依違反社會秩序維護法第87條第1項第1款，可處1萬8000元以下罰鍰，將全案移送高雄地院簡易庭裁處。
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