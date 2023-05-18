女下單托買iPhone拒付款 外送員以為接大單全做白工

高雄李姓女子因缺錢花用，接連上代購、代買網站請外送員協助代買iPhone手機、香菸，外送員依照李女要求將物品送往指定地點後，要收款時李女卻人間蒸發，經統計有6人受害，每筆訂單從2138元至4萬2千元不等，高雄地檢署偵結，今依詐欺取財罪將李女起訴。

檢警調查，在酒店任職的李女去年9月10日深夜10時許，先登入STG外送LINE社群，請網友協助至瑞豐夜市代買手機殼、保護貼及香菸，並要求外送網友送往她住處的外送區，接著再前往指定酒店取款。

結果網友完成外送後，跑到李女指定的酒店，李女卻人間蒸發，連同外送費共2590元全由外送員吸收。

首次得手後李女食髓知味，接連在「呼叫小黃」、「LALAMOVE」等外送平台上點單，請外送員協助幫忙購買iPhone手機、香菸等物品，接單的外送員依照李女指示送達指定地點，要收款時同樣聯絡不上李女。

警方清查從去年9月至11月間，至少有6名外送員受害，損失金額從2138元至4萬2千元不等，李女到案後坦承犯行，取得的iPhone手機、香菸等物都變賣換取現金。

檢方依據被害外送員提出的對話紀錄，及相關監視器畫面，認定李女涉及詐欺取財，今偵結依法將她起訴。