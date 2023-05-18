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影／台中女子不滿男友忙工作不回家 酒後找朋友狠砸男友車
台中一名女子不滿男友工作後沒回同居處，她昨晚酒後找朋友共5人到男友老家住處，拿木棍狠砸男友的轎車，激烈砸車過程被附近民眾拍照上網，清水警分局今天說明，被砸車的男子目前暫不提告，警方仍追查涉案者身分，釐清案情。
警方調查，昨晚9點10分，清水區建國路某大樓前發生砸車事件，報案人31歲阮男說，他因工作居住在清水老家多天未返家，引起同居女友29歲廖女不滿，廖女昨晚酒後，與林姓朋友共5人到阮男住處附近，隨手拿起附近木棍砸損阮男停放路旁的轎車。
清水分局員警到場後，阮男向警方表示，目前暫不提告，警方仍積極調閱附近監視器鎖定車輛及犯嫌身分，目前正通知廖女及友人到場說明，釐清案情。
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