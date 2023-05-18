國1南下湖口段4車連撞 2轎車撞爛釀2傷

國道1號南下76公里湖口路段，今天清晨6時許發生4車連環車禍，其中2輛轎車撞爛，所幸受傷的2名駕駛均僅微擦挫傷、無生命危險。由於車禍正值上班尖峰時間，一度造成車流回堵2公里，時速僅剩20多公里，整起車禍已在6點6分排除，詳細事故原因，仍待警方調查釐清。

國道警方指出，整起車禍發生在國道1號南下76公里湖口路段，一輛轎車行駛内側車道時，疑因操作不當，先自撞內側護欄，後方轎車見狀後，立即打雙黃燈警戒，但後方一輛小貨車，疑因未注意前車前狀況，直接撞上前方2輛轎車，過程中，2輛轎車又滑至外側車道，擦撞另一輛小貨車。