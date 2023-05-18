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國1南下湖口段4車連撞 2轎車撞爛釀2傷

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導

國道1號南下76公里湖口路段，今天清晨6時許發生4車連環車禍，其中2輛轎車撞爛，所幸受傷的2名駕駛均僅微擦挫傷、無生命危險。由於車禍正值上班尖峰時間，一度造成車流回堵2公里，時速僅剩20多公里，整起車禍已在6點6分排除，詳細事故原因，仍待警方調查釐清。

國道警方指出，整起車禍發生在國道1號南下76公里湖口路段，一輛轎車行駛内側車道時，疑因操作不當，先自撞內側護欄，後方轎車見狀後，立即打雙黃燈警戒，但後方一輛小貨車，疑因未注意前車前狀況，直接撞上前方2輛轎車，過程中，2輛轎車又滑至外側車道，擦撞另一輛小貨車。

警方表示，44歲許姓轎車駕駛頭部輕微擦挫傷，外側車道遭擦撞的小貨車駕駛也僅四肢輕微擦挫傷，酒測值均為0毫克。警方也呼籲，駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，同時也呼籲駕駛，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

一台轎車行駛内側車道時，疑因操作不當，先自撞內側護欄，最後釀成4車連撞。圖／警方提供
一台轎車行駛内側車道時，疑因操作不當，先自撞內側護欄，最後釀成4車連撞。圖／警方提供
國道1號南下76公里湖口路段，今天（18日）清晨6時許發生4車連環車禍，其中2輛轎車撞爛。圖／警方提供
國道1號南下76公里湖口路段，今天（18日）清晨6時許發生4車連環車禍，其中2輛轎車撞爛。圖／警方提供
整起車禍中，2輛轎車被撞爛。圖／警方提供
整起車禍中，2輛轎車被撞爛。圖／警方提供

車禍 國道

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