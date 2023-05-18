影／驚險！高雄雙載夫婦車流尖峰國道逆向到底 網酸：神操作

高雄鳳山區南華路國一往小港匝道，昨白天一輛機車雙載夫婦逆向，不畏國道車流，逆向到底，險象環生，被網友狠酸「逆向戰士」、「神操作」；警方指，未接獲報案，經檢視影片，騎士已違反道路交通管理處罰條例，可處600元到1800元罰款。

網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影音，畫面顯示昨白天一輛機車雙載的夫婦，騎車行經高雄鳳山區南華路，國一往小港匝道口時，沿路逆向，畫面中只見機車逆向穿梭在汽機車身旁，一度不知所措在路口停下來，後來又往前行駛，逆向到底。

網友形容雙載夫妻是「逆向戰士」，逆向行徑讓網友傻眼直指是「神操作」；轄區鳳山警分局警方指，未接獲相關報案或檢舉。