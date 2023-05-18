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檢舉可得一半獎金！基隆抓亂丟垃圾 架監視器破袋查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市政府為落實「乾淨家園」政策，本月初宣布亂丟垃圾檢舉獎金從30調高50%，鼓勵民眾勇於檢舉。環保局近日再針對經常性被棄置垃圾的熱點，機動性裝設24小監視器追查人車，同時執行破袋追查亂丟者，循線告發，最少2400元起跳。

環保局表示，基隆市從今年3月起，就將亂丟垃圾從以前的輕罰1200元提高到最少2400元，最多6000元罰鍰。本月初，為了加強垃圾不落地效果，鼓勵民眾檢舉，也將檢舉獎金比例提高到50%。民眾檢舉違反廢棄物清理法案件，以查證屬實並處1200元以上罰鍰處分確定者為例，發給實收罰鍰金額50%獎金。

除了鼓勵民眾檢舉，環保局近日也加強查揖手段，已針對常態性亂丟垃圾的熱點，機動性架設24小時錄影鏡頭，落實垃圾零落地。

監視器錄下機車族、開車、走路民眾，直接將家戶垃圾包丟出，只要有車號就會循車號追查車主，如果是個人則會透過手段及相關資訊來查明身分，依違反廢棄物清理法亂丟垃圾行為告發。

環保局長馬仲豪局長說，亂丟菸蒂、隨地吐痰、吐檳榔汁渣、棄置垃圾包等汙染環境行為最常見，民眾可以提供影片及照片檢舉。

環保人員表示，採證影片及擷取的照片須有違規日期、時間，且擷取的手部丟棄廢棄物之動作照片須明顯，例如汽車駕駛須將手伸出車外，車牌也需清楚；若違規行為人是機車駕駛人，其違規行為時未於車輛上，採證影片及照片均應截錄有行為人騎乘車輛畫面，並在距違規日期15天內將相關資料寄送環保局。

為避免檢舉達人濫用資源，每人一年檢舉限額250件，獎金總額不得超過30萬，不過，如果檢舉資料不完整，或是被檢舉人沒錢繳罰金，檢舉人一樣拿不到獎金。

監視器錄下機車族、開車民眾、甚至走路民眾，直接將家戶垃圾包丟出，均會循線告發。記者游明煌／翻攝
監視器錄下機車族、開車民眾、甚至走路民眾，直接將家戶垃圾包丟出，均會循線告發。記者游明煌／翻攝
監視器錄下機車族、開車民眾、甚至走路民眾，直接將家戶垃圾包丟出，均會循線告發。記者游明煌／翻攝
監視器錄下機車族、開車民眾、甚至走路民眾，直接將家戶垃圾包丟出，均會循線告發。記者游明煌／翻攝
監視器錄下機車族、開車民眾、甚至走路民眾，直接將家戶垃圾包丟出，均會循線告發。記者游明煌／翻攝
監視器錄下機車族、開車民眾、甚至走路民眾，直接將家戶垃圾包丟出，均會循線告發。記者游明煌／翻攝

廢棄物 監視器

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