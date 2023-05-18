總計3死！南投仁愛菜農傳糾紛 他持霰彈槍擊斃2人

南投仁愛力行地區種植高冷蔬菜。示意圖，非案發菜園。圖／本報資料照

南投仁愛力行地區昨夜傳凶殺命案，當地一名鐘姓男子在當地幫人種菜，但昨天與2名農民發生糾紛，鍾男疑似持霰彈槍，將2人擊斃後逃逸，隨後向其老闆表示殺了人想尋短，業者急忙報案，警方循線找到鐘男時已畏罪持槍自戕身亡，檢警今持續釐清調查相關案情。

據了解，鐘男受雇於雲林的種菜業者，長期在仁愛鄉力行村望洋部落幫他種植高冷蔬菜，但昨晚他疑與當地2名農民發生糾紛，憤而持槍殺害2人，事發後他離開現場後，致電給他老闆，透露自己殺人，心情低落想尋短，業者急忙報案。

鐘男向他老闆提到，他跟人家吵架，持槍殺了2個人，情緒相當低落，並向業者致歉，稱自己以後無法再幫對方種菜，言語中透露著尋短念頭，隨即掛斷電話。這令業者震驚，擔心他真的想不開，昨夜立刻向當地仁愛警分局望洋派出所報案。

警方接獲種菜業者報案後，隨即在部落展開搜索，並在一處產業道路工寮附近發現射殺的2人，其身上多處中彈，疑遭霰彈槍攻擊，之後在距命案現場不到1公里處發現同樣中彈身亡的鐘男，而身邊則遺留作案槍枝。

經警方漏夜偵辦，初步了解，3人疑似因土地租用等問題產生糾紛，目前已確認鐘男及1名死者身分，另1名死者的身分仍在查證中，詳細案發原因及經過，警方今將進一步調查釐清，遺體也將交由檢警相驗。

【中央社／報導】

在南投縣仁愛鄉務農的鐘姓男子昨天疑為租地糾紛，槍殺2名林姓男子後，自己也畏罪輕生。警方獲報趕往現場發現3具屍體，報請投檢指揮偵辦，今天持續釐清案發過程。

鐘姓男子疑與2名林姓男子有租地務農糾紛，轄區南投縣政府警察局仁愛分局獲報前往仁愛鄉力行產業道路指標約20公里處一處工寮附近，陸續發現3名死者。

警方初步調查，鐘姓男子受僱一名外縣市業者，昨天業者接到鐘姓男子致電稱已槍殺2人，心情非常不好，透露輕生念頭及談到「很抱歉以後無法再幫老闆種菜」等，說沒幾句就掛斷電話。

鐘姓男子老闆趕緊報案，警方前往案發地點搜尋，在工寮附近發現2名男子死亡，身上有槍傷，再持續尋找，在距命案現場數百公尺處發現鐘姓男子也中彈死亡，身邊留有疑犯案槍枝；一名附近居民說，鐘姓男子工作認真、人不錯，不知為何犯案。

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