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女拒復合撂人打前男友還電擊伺候 新北警速逮5嫌送辦
40歲郭姓男子昨天深夜返回前女友蔡女賣手機住處談復合，蔡女不要郭男死纏，蔡女撂來4男毆打郭男還用被電擊器電擊伺候。郭男逃出屋外到超商求助，警方趕抵只剩郭男倒地哀嚎，警方追緝於4小時內循線逮捕4嫌，警詢後將依傷害、妨害秩序等罪嫌送辦。
據了解，蔡姓女子（40歲、賣手機）與郭姓男子（40歲、牙齒模具相關）兩人交往一年多，郭男搬到蔡女位於新北市蘆洲區民族路住處同居。近來郭男在外與另女感情曖昧，蔡女懷疑郭男在外偷吃有小三，多次爆氣質問「你是不是在外有偷吃」，兩人因此爭吵連日未休。
昨天晚上郭男正在睡覺，蔡女又想到郭男疑在外偷吃越想越氣，當場搖醒郭男質問，雙方又是一陣爭吵，蔡女心死向郭男提出分手，當場將郭男趕出住處，郭男見蔡女醋意難消只好黯然離開。
蔡女見郭男離去立即連繫陳男(37歲)、吳男(36歲)、吳男(31歲)、蘇男(40歲)前來，沒多久郭男返回住處向好好解釋「沒外遇」，不過才一踏進屋內，既被陳等4男徒手毆打，過程陳男還使用拋射式電擊器電擊郭男，勢單力薄的郭男趕緊衝出屋外逃躲。
只見4煞尾後追打，雙方追逐近30公尺，郭男衝進連鎖超商內向店員求救。警方獲報立即趕抵4煞早已逃去，只剩全身是傷的郭男無助地坐在櫃台旁。經警調閱沿路監視器畫面，鎖定4嫌身分，於4小時內陸續在新北市蘆洲區逮捕涉案陳、吳、吳、蘇等4男，查扣拋射式電擊器1把，連同教唆蔡女一併帶回偵辦，警詢後將依傷害、妨害秩序等罪嫌函送5嫌法辦。
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