調查局資通處火災鑑定報告出爐 起火原因曝光

調查局火災鑑定報告出爐，起火原因為「電氣因素」導致。圖／讀者提供

調查局廉政大樓4月24日晚間發生嚴重火警，起火點是負責查辦假訊息及追蹤駭客的資通安全，引發外界諸多聯想；新北市消防局火場鑑識小組採證鑑定後，經過近3周調查化驗，確認起火原因是「電氣因素」所造成，舊電線起火導致，排除人為縱火可能，鑑定報告已送至調查局。

調查局指出，起火處為廉政大樓的105室，是資通安全處電腦偵辦科使用，該科業務為指導及審查各外勤單位偵辦電腦相關犯罪案，損害面積只占廉政大樓的24分之1，2樓至7樓因煙囪效應受不同程度的煙燻汙損，包括局長王俊力、副局長黃義村、文瀚、主秘兼資安長孫承一都暫時遷往國內安全調查處異地辦公。

調查局表示，火災發生當下警鈴有響起，警衛組段姓組長立即前往廉政大樓查看，當時105室雖無人在內，但位於OA隔間下方的電源插座已冒出白煙，段組長察覺不對勁，立即通報樓上正在加班的人離開，並打電話通知消防隊，消防局獲報也在5分鐘內趕到現場。

鑑定報告顯示， 起火原因是「電氣因素」所釀災，研判是埋在OA隔板地下的老舊電線起火，再從地板2處電源插座燃燒，最後釀成火災。