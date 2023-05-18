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基隆機車「騎」進騎樓大失血...她3天領5張罰單 他6天6張

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市仁愛區有一處騎樓，去年4月有一名呂姓女騎士把機車騎到騎樓，被監視器拍下影像檢舉，因有「行駛人行道」的違規行為3天收5張罰單；林男也是去年4到5月騎進同一騎樓，6天收6罰單，他批擾民且違反監視器用途，兩人提起行政訴訟都被法官駁回，罰單得照繳。

基隆市一名女騎士把機車騎到騎樓內，被監視器拍下影像檢舉，警方認定有「行駛人行道」的違規行為，3天開5張各600元罰單，呂女控違反監視器用途，拍車號違反個資法、侵害人權。法官認為監視器檢舉符合程序，上周駁回她提的行政訴訟。

林男去年也是在同一騎樓，遇到相同情況被檢舉，同樣把車騎進騎樓，他也提起行政訴訟，日前判決結果也出爐。

基隆地院判決書指出，林男去年4月21日下午1時15分、25日下午4時18分、29日下午1時5分、30日上午10時24分、5月28日上午11時50分、下午1時50分，分別騎機車在某路段騎樓內，因有「行駛人行道」的違規行為，經民眾向基隆市警察局第一分局檢舉，警方依道路交通管理處罰條例逕行舉發，開出6張罰單。監理單位各裁處600元。

林男主張，該處所構為圖自家車輛出入方便，以私人監視器檢舉，擾民且違反監視器用途。監視器應用於嚇阻犯罪、防治公共安全或協助警方偵辦刑事案件，不得取締交通違規，否則有違比例原則；且監視器畫面受個人資料保護法保護，舉發侵害人權，聲明撤銷。

台北市區監理說明，違規地點是道路交通管理處罰條例規範的「騎樓」，依舉發採證違規沒有疑義。

法官審理指出，人行道的定義，為專供行人通行之騎樓、走廊，及畫設供行人行走之地面道路。汽車駕駛人爭道行駛處600元以上1800元以下罰鍰。

法官審理認為，舉發機關依檢舉人以科學儀器即監視器取得的錄影畫面擷圖，製單舉發符合程序與規定。該騎樓屬公眾得出入通行場合或公眾得共見共聞他人行為地點，舉發機關為維護交通秩序，經合法檢舉程序而取得科學儀器影像，並無介入私領域，未違反比例原則、個資。

多數騎士習慣騎車進騎樓停車，基隆有76處騎樓今年3月起開放騎樓依規定可合法停車，民眾納悶如何停到騎樓內不被開單？

交通隊副隊長吳誌權說，騎樓依規定不能騎車，如有舉發就會依規定處理；騎士要到合法可停放機車的騎樓，應該用「牽車」方式到騎樓內，避免騎到騎樓遭到檢舉開單受罰。

多數騎士習慣騎車進騎樓停車，警方提醒騎樓依規定不能騎車，如有舉發就會依規定處理。示意圖，非開單騎樓及當事人。記者游明煌／攝影
多數騎士習慣騎車進騎樓停車，警方提醒騎樓依規定不能騎車，如有舉發就會依規定處理。示意圖，非開單騎樓及當事人。記者游明煌／攝影

人行道 基隆 罰單 交通違規

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