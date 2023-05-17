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計程車撞分隔島轉向180度 司機受困還波及無辜女騎士

聯合報／ 記者王長鼎李易昌／新北即時報導

新北市土城區擺接堡路17日晚上發生一起計程車與機車相撞嚴重車禍，計程車疑似先自撞中央分隔島後，整輛車轉向180度卡在路邊紐澤西護欄上，司機受困駕駛座，還波及機車女騎士也受傷，所幸二人救出送醫後均無危險生命。至於車禍發生原因及相關肇事責任歸屬由警方調查釐清中。

新北市消防局17日晚上9時許獲報，土城區擺接堡路往三峽方向，在自強路口機車越堤道發生一起車禍意外，疑似有人受困，消防及救護人員趕抵，現場為計程車與機車發生事故，計程車司機邱姓男子（69歲）疑似先自撞中央分隔島後，整輛車掉轉向180度，卡在路邊紐澤西護欄上，因撞擊力道兇猛，車頭嚴重損毀且有冒煙，司機受困在駕駛座上。

現場兩線車道因這起車禍影響一線車道，消防人員先布水線預備射水防護，再架枕木並以油壓撐開器撐開變形的車門，頭部及身上多處擦挫傷，受困車內的計程車司機才脫困救出，機車女騎士林姓女子（27歲）因閃避不及，遭計程車波及，右膝撕裂傷，疑似有骨折，所幸二人意識清醒，由救護車送土城長庚醫院急救後均無生命危險。車禍發生原因及相關肇事責任歸屬由警方調查釐清中。

新北市土城區往三峽方向在擺接堡路與自強路口，17日晚上發生一起計程車不明原因自撞中央分隔島，撞擊後整輛車轉向180度卡在路邊紐澤西護欄上，司機受困駕駛座，並波及無辜機車女騎士也受傷，所幸二人救出送醫後均無危險生命。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區往三峽方向在擺接堡路與自強路口，17日晚上發生一起計程車不明原因自撞中央分隔島，撞擊後整輛車轉向180度卡在路邊紐澤西護欄上，司機受困駕駛座，並波及無辜機車女騎士也受傷，所幸二人救出送醫後均無危險生命。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區往三峽方向在擺接堡路與自強路口，17日晚上發生一起計程車不明原因自撞中央分隔島，撞擊後整輛車轉向180度卡在路邊紐澤西護欄上，司機受困駕駛座，並波及無辜機車女騎士也受傷，所幸二人救出送醫後均無危險生命。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區往三峽方向在擺接堡路與自強路口，17日晚上發生一起計程車不明原因自撞中央分隔島，撞擊後整輛車轉向180度卡在路邊紐澤西護欄上，司機受困駕駛座，並波及無辜機車女騎士也受傷，所幸二人救出送醫後均無危險生命。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區往三峽方向在擺接堡路與自強路口，17日晚上發生一起計程車不明原因自撞中央分隔島，撞擊後整輛車轉向180度卡在路邊紐澤西護欄上，司機受困駕駛座，並波及無辜機車女騎士也受傷，所幸二人救出送醫後均無危險生命。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區往三峽方向在擺接堡路與自強路口，17日晚上發生一起計程車不明原因自撞中央分隔島，撞擊後整輛車轉向180度卡在路邊紐澤西護欄上，司機受困駕駛座，並波及無辜機車女騎士也受傷，所幸二人救出送醫後均無危險生命。記者王長鼎／翻攝

計程車 車禍

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