詐騙電話開頭+28 NCC：已攔阻

詐騙電話層出不窮，在最新的誠品個資外洩疑雲中，民眾接到的不明詐騙電話開頭是「+28」，NCC表示，已針對「+28」電話進行攔阻。圖／本報資料照片 詐騙電話層出不窮，引起關注的誠品個資外洩疑雲中，經查民眾接到的不明詐騙電話開頭是「+28」，ＮＣＣ說，已對「+28」電話進行攔阻。

台灣佇遮計畫副秘書長楊欣慈聲稱二月在誠品書店網購「阿共打來怎麼辦」一書，五月十三日接到一通自稱誠品書局的回訪市調電話，對方有大陸口音，不僅致電詢問讀後心得，還強調「中國武統是必然」，而電話的開頭顯示的就是「+28」。

全球每個國家，都有自己的電話號碼國碼，舉例來說，美國是「+1」、日本是「+81」、台灣是「+886」；然而，全球並沒有國家的電話國碼開頭是「+28」。

ＮＣＣ副主委暨發言人翁柏宗指出，「+28」並不屬於任何一個國家的國碼，目前已經列入攔阻名單。

以往來自國外詐騙電話，通常是來自東加、薩摩亞等國，ＮＣＣ、電信業者的作法是將有疑慮的國際電話號碼，在進來台灣前，由國際電話交換機擋下，減少民眾接到詐騙電話的機率。

這次比較不同的是電話來自不明國家，翁柏宗說，詐騙集團會雇用對ＩＣＴ（資通訊）技術純熟的人員，ＮＣＣ發現這種新型態詐騙後，已通知165、電信業者，從國際電話交換機源頭攔阻相關電話；另外，由於不同技術也可能對交換機帶來不同影響，ＮＣＣ也會與電信業者進一步討論攔阻機制。