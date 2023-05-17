新北五股烘培工廠傳工安意外 越籍女大生遭推架壓死

一名21歲越南籍女大生，今天晚上在新北產業園區一間烘焙工廠實習工作時，不慎遭2公尺高的烘焙架推車壓傷頭部，緊急送醫，搶救約1小時仍宣告不治。目前新北市勞檢處正派員到場了解，釐清雇主有無違反職業安全法相關規定。

據了解，死者目前就讀黎明技術學院，今天晚上6時許，她在新北市五股區新北產業園區一間烘焙工廠實習工作時，推著一台2公尺高的烘焙架推車時不慎滑倒。

她先迎面撞擊地面，再遭推車壓到頭部，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，仍於今晚7時許宣告不治。目前新北市勞檢處獲報，將派員到場了解，釐清雇主有無違反職業安全法相關規定。 新北產業園區一間烘培工廠今天晚上發生一起工安意外，一名越南籍女大生實習工作時不慎被烘焙推架壓死。記者曾伯愷／翻攝

【中央社新北17日電】

新北產業園區今晚發生工安意外，就讀黎明技術學院的越南籍女學生在食品加工廠實習時，不慎遭烘焙器具壓傷，經送醫仍不治，校方已緊急連繫學生在台親屬到場。

警消今晚6時許接獲通報，位於新北產業園區內某食品加工廠發生工安意外，21歲的越南籍女學生實習時，在推高層架推車時滑倒，頭部被推車壓傷，當場失去生命跡象。

警消到場將女學生送往衛生福利部台北醫院急救，經約1個小時急救，最後仍宣告不治。警方已調閱監視器影像，以釐清案情，同時報請檢方相驗。新北市政府勞動檢查處表示，明天將派員前往了解並作處置。

黎明技術學院表示，這名學生是越南籍，現就讀餐飲系國際產學專班，學生實習時發生意外後，老師已趕往了解，同時也通知學生在台親屬協助處理相關事宜。