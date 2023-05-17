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新北8旬老農跌落菜園「1層樓高」邊坡 救出脫困命危送醫
新北市金山區磺溪頭附近一處菜園，今晚7點多一名八旬老農跌落菜園邊坡受困，消防人員救出送醫，命危搶救中。
消防局第六大隊獲報，1名80歲老翁今晚7點2分，在菜園裡跌落邊坡約1層樓高， 意識模糊，頭部有外傷，消防人員協助脫困，金山救護車後送金山台大，患者到院後OHCA，但在金山台大醫院插管後，心臟停止之後出現持續的心跳和呼吸活動，由金山91協助將患者轉院至基隆長庚醫院，目前患者已送至基隆長庚醫院。
新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，老人屬於避難弱勢族群者，平時應注意長輩動態，外出從事活動時最好有個同伴陪在旁，假設遇到危險或身體不適才能有人在第一時間電話求救或作緊急處置，提醒若發生意外，第一時間應立即撥打119或110求救，並明確通報相關人事時地物，讓救援人員能更快到達現場。
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