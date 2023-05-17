新北8旬老農跌落菜園「1層樓高」邊坡 救出脫困命危送醫

新北市金山區磺溪頭附近一處菜園，今晚7點多一名八旬老農跌落菜園邊坡受困，消防人員救出送醫，命危搶救中。

消防局第六大隊獲報，1名80歲老翁今晚7點2分，在菜園裡跌落邊坡約1層樓高， 意識模糊，頭部有外傷，消防人員協助脫困，金山救護車後送金山台大，患者到院後OHCA，但在金山台大醫院插管後，心臟停止之後出現持續的心跳和呼吸活動，由金山91協助將患者轉院至基隆長庚醫院，目前患者已送至基隆長庚醫院。