大車疑視線死角壓斷機車騎士小腿 送醫接回斷肢

新北市一輛水泥預拌車今天下午在土城區疑因內輪差與視線死角，與機車碰撞，葉姓騎士左小腿斷裂，捲入預拌車右後輪，送醫急救接回斷肢。警方呼籲用路人遇大貨車應防禦性駕駛。

新北市土城警分局今天表示，下午1時許在土城區中華路與城林路口，發生一起嚴重交通事故。葉姓男子騎機車行經事故地點時，與孫姓男子駕駛的水泥預拌車發生車禍。

消防局說，到場時，發現車禍傷者倒地，骨折的左小腿斷裂，與肢體分離。救護車緊急將傷患送往板橋亞東醫院急救手術，接回斷肢。

警方說，當時兩車都在中華路右轉城林路，疑似因內輪差加上預拌車的視線死角，致雙方發生碰撞。騎士葉男左小腿斷裂，捲入預拌車右後輪，左手骨折及四肢擦挫傷。

土城警分局交通分隊長徐秉宏透過影片表示，由於大型車轉彎時會產生內輪差及視線死角，易發生事故，提醒用路人看到大貨車時，應有防禦駕駛概念，保持安全距離，避免與大型車併行以策安全。