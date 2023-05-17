女拒搭訕遭毆滿臉血…附近官方監視器全壞 母激動：擺好看的嗎

基隆日前發生女子外出遭少年痛毆眼窩骨折，被害人母親今天說，附近官方的監視器全都損壞又缺乏照明，巷子又黑又暗，難道監視器是裝好看，用來讓民眾心安的嗎，呼籲盡快改善。

基隆市一名20多歲女子8日晚間外出買蛋糕想為自己慶生，在安一路被少年搭訕不成，少年將女子強行帶到暗巷施暴，造成女子左眼眼窩骨折，事發後，警方前往學校將少年帶回警局說明，詢後移送少年法庭，法官諭知少年收容於少年觀護所。

被害女子母親今天接受媒體訪問時激動表示，女兒被打到滿臉是血，求助無門，案發地點附近只調得到民間設置的監視器畫面，官方設置的監視器全都損壞，監視器是擺好看，讓民眾看心安的嗎，希望盡快改善照明和監視器問題。

基隆市議員林沛祥、韓世昱及秦鉦與相關單位也陪同這名母親到場會勘，林沛祥接受媒體聯訪說，他也會想辦法增加設置基隆市監視器數量，基隆市山坡地居多，地形高低起伏有許多死角，一旦發生治安事件，警方更需要監視器的輔助辦案。

對於這起事件，基隆市長謝國樑15日在記者會表示，市府初步擬定新台幣1200萬元補助預算，由區長、里幹事輔導各里召開里鄰會議，確認各里鄰需求及設置地點後，補助里鄰長申請設置監視鏡頭與夜間感應照明設備。