男大生摔車傷重送醫 機車竟被一群騎士偷拔零件只剩骨架

台中一名19歲大學生日前騎乘機車經過太平長龍路赤崁頂附近時摔車，並因傷重送醫，但撞得半毀的機車事後竟被另一群騎士私自拆卸，值錢的零組件等都被拿走，車子竟僅剩骨架。家屬為此氣得報案，警方說已掌握2、3名嫌疑人，將約談到案，朝竊盜罪偵辦。

據了解，這名大學生的機車前車輪框、手把管、前後避震器、大鉗、繼電器、尾燈以及前碟盤等都被拆光，價值約4萬餘元。

大學生摔車後，當場意識模糊，送醫發現有3根肋骨骨折，差點刺進肺部，所幸治療後無生命危險。但家屬請拖吊公司拖車時，離摔車時間不到一天，車子就被已被拆得面目全非。