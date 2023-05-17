檢修熱水器電死人 彰化市一汽車旅館發生工安意外

54歲林姓工人，今天下午到彰化市某汽車旅館頂樓檢修熱水爐時，遭220伏特電壓電擊，當場死亡。由於疑為工安意外，須由職安單位進一步調查，並會同檢警查明死因。消防局呼籲民眾，檢修電器時，最好先關掉電源，以免發生觸電意外。

彰化縣消防局是在今天下午2時09分接獲報案，指某汽車旅館頂樓有一名員工觸電，身體僵硬、無心跳了，電源已關閉了，需要救護車，消防局立即派遣消防車1輛、救護車1輛前往救護。

消防人員趕到時，這名工人倒臥在地，無意識、無呼吸，右手兩處燒燙傷，呈現明顯死亡狀態，未送醫。

汽車旅館人員向警方表示，汽車旅館頂樓的熱水爐要檢修，林姓工人今天上午10點抵達頂樓後開始施工，但直到下午2點都沒有下來，他們感到懷疑到頂樓查看，發現林男倒在地上一動也不動。