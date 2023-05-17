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阿里山地區1個月3起登山死亡 消防：注意天候、體能

中央社／ 嘉義市17日電

台南市蘇姓婦人昨天前往阿里山登山時身體不適送醫不治，這是阿里山地區近1個月內發生的第3起登山客死亡；嘉義縣消防局表示，登山前注意天候、登山時留意身體變化狀況，如有不適，立即下山。

檢警表示，住台南市、67歲蘇姓婦人昨天與丈夫前往嘉義縣阿里山鄉大凍山步道登山，昨天下午於下山途中，突然身體不適、昏倒休克，消防人員據報前往救援，傍晚送醫急救後仍宣告不治。

嘉義地檢署表示，檢警今天會同法醫相驗，身體外觀無明顯外傷，死因研判為心因性猝死。

檢方指出，蘇婦登山猝死為阿里山地區近1個月內第3起登山客死亡事件。另外，住高雄市、48歲李姓男子於4月20日與友人一起攀登玉山，當時天候不佳，山區持續降雨，在玉山步道4.6公里處，李男突身體不適，出現抽搐等症狀，且逐漸失去意識。

當時，李男友人通報消防單位並依照指示先進行心肺復甦術（CPR），直到救護人員到場接手急救，不過，李男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨後以人力接駁搬運下山，由救護車送醫急救後仍宣告不治；檢警相驗後，研判為心因性猝死。

檢方表示，另外一件為住基隆市、64歲張姓男子，於5月4日下午與妻子等人攀登玉山，在距離排雲山莊500公尺處，張男突然身體不適昏厥、口吐白沫，現場友人急救仍無法維持生命跡象，經空勤總隊直升機吊掛救援，送至花蓮地區醫院急救後仍宣告不治。

嘉義縣消防局阿里山消防分隊長黃建哲告訴中央社記者，登山前要注意天候狀況，如山區降雨會增加身體負荷，體力喪失也比較快；另外，更須注意身體變化狀況，若出現不適症狀，不要逞強，須立即下山或通報消防單位協助救援；登山在面臨危機、疲勞等狀況時，最重要是維持體溫，以及減少體力消耗，等候救援人員到場。

阿里山 嘉義 玉山

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