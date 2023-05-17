四輪車開成三輪車拋錨高山 新城警斜槓修車工助脫困
新竹市一名男子駕吉普車要接送登山客到花蓮，路經海拔約2500公尺的中橫公路大禹嶺路段，左前輪竟然滾走消失，他傻眼請求警方協助，新城警分局合歡派出所員警帶工具到場，協助修車應急，助民眾脫困。
新城警分局合歡派出所日前接到賈姓男子報案，表示來自新竹市，當天從台中環山部落出發時曾聽見車子發出怪聲音，但因為趕著到62公里之外的慈恩段羊頭山登山口載完成縱走的登山客到花蓮，怕擔誤時間所以繼續開，不料到了大禹嶺下方時，車體突然斜一邊，他嚇得趕緊踩煞車下車察看，才發現左前輪已經滾走，雖然後來在附近草叢中尋獲，但輪胎5顆螺絲也不見了，無法修理，拋錨在屏風山登山口附近。
合歡派出所是全台海拔最高的派出所，員警經常協助高山各式各樣車輛事故，警員賴彼得獲報立即帶千斤頂、鉻釩鋼套筒、F型轉向扳手、補胎條等工具趕到現場，只見路面已被刮出一條長長的刮地痕。
賈姓男子告訴警方，趕時間接客人，怕因為拋錨，來不及趕在台8線關原段災害搶救路段放行時間前通過，會被卡在半路，才報案請求警方協助。
賴彼得評估，只有左前輪框些微凹損，應不影響車輛功能，且車後有一顆備胎，於是動手拆下備胎上的3顆螺絲，再拆下右前輪1顆螺絲，用這4顆輪絲協助重新裝回左前輪，平均分擔車重。
他也提醒駕駛，這只是應急措施，下山時務必小心放慢行駛，若再聽到異聲或是車身顛簸等狀況，一定要停下車子，到平地後也要馬上找汽車修配廠修復，以免再發生狀況。
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