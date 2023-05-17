改編挖呀挖呀挖 基隆甜美女警唱50遍 拍出防詐騙短影音

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

中國大陸黃姓幼教老師教唱兒歌短影音上傳抖音爆紅，「挖呀挖呀挖」歌詞深入人心。基隆警方多方宣導防詐騙，警二分局特地安排年輕女警改編成「刷呀刷呀刷」，拍攝防詐騙短影音，提醒民眾刷（滑）手機時，小心掉入詐騙陷阱。

警二分局今天表示，有鑑於近期詐騙簡訊、假網址連結等詐騙手法猖獗，為了協助民眾提升辨識詐騙能力，除了原有的各項宣導方案，近日改編網路火紅的「挖啊挖啊挖」短影音，請女警李紫薇拍攝影片，希望希望民眾關注，並藉由歌詞宣導反詐騙觀念，減少詐騙案件發生。

警方表示，社會近期傳出多種詐騙手去，提醒民眾接收到高獲利、高投報率資訊，以及利用累積電信紅利點數等訊息，千萬不要輕信，個人帳戶等資料也勿借他人使用或隨意綁定，此外只要點擊連結後，即有可能遭竊取個資或是遭受詐騙，收到陌生訊息務必小心謹慎回應，以免遭受詐騙。

內政部警政署列出常見詐騙手法，分別為「假網路購物詐騙」、「投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」。基隆警二分局長張澤銘表示，各類詐騙猖獗，手法推陳出新，並常潛藏在日常生活中，希望民眾要認識層出不窮的詐術，不要再受騙上當。

拍攝防詐騙短影音的李紫薇今年24歲，警專37期畢業，擔任警察3年，目前在警二分局信義派出所任職。

她說，在第一線執勤，處理不少詐騙案件，也參與宣導活動。「挖呀挖呀挖」是網路當紅的時事話題，希望透過改編歌詞宣導反詐騙，因為比較活潑，能提醒更多民眾注意詐騙陷阱。為了能順利完成拍攝工作，會利用洗澡或睡前練唱，最後搭配動作，實際拍攝時仍有點緊張，約唱了50遍才有了滿意的版本。

基隆警二分局安排女警拍攝「刷呀刷呀刷」短影音，提醒民眾刷（滑）手機時，小心掉入詐騙陷阱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警二分局安排女警拍攝「刷呀刷呀刷」短影音，提醒民眾刷（滑）手機時，小心掉入詐騙陷阱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警二分局安排女警拍攝「刷呀刷呀刷」短影音，提醒民眾刷（滑）手機時，小心掉入詐騙陷阱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警二分局安排女警拍攝「刷呀刷呀刷」短影音，提醒民眾刷（滑）手機時，小心掉入詐騙陷阱。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙 基隆 幼教

延伸閱讀

家長控基隆狼師對女兒不軌 謝國樑鞠躬道歉

不停了！國光客運同意持續代駛基隆至雙北3大通勤路線

中段發車、加開區間車 基隆1815國道客運更容易上車了

基隆師愛戀女學生引發關注 女議員曝求學時也曾發生這件事

相關新聞

0到100K不用4秒！ 700萬敞篷超跑飆136縣道照樣GG

南投國姓至台中太平的136縣道，常有車友跑山飆速，成警方加強取締熱點。有車友分享，近期在該路段巧遇一輛從0到100公里只...

台中LaLaport昨才全館開幕 今驚傳男子墜樓送醫不治

台中三井LaLaport，昨天「南館」、「北館」全館開幕，吸引大量人潮，未料今下午1時許卻驚傳有1名男子從北館4樓墜落，當場失去呼吸心跳，目前送...

視線死角！新北75歲機車騎士遭捲入水泥預拌車 輾斷小腿急救中

新北市土城區中華路、城林路口今下午1時許發生普重機與水泥預拌車車禍，機車疑因內輪差及大車視線死角遭捲入，騎士左小腿斷裂、...

桃園虎頭山垃圾掩埋場又起火 濃煙衝天疑餘燼天熱引燃

桃園市桃園區會稽垃圾掩埋場又起火燃燒了！今天下午會稽垃圾掩埋場的戶外掩埋垃圾堆起火悶燒，濃煙衝天，桃園市消防局119據報...

苗栗竹南外海獨木舟翻覆 海巡馳援2人獲救

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港外海16日發生船筏翻覆意外，海巡署中部分署第三岸巡隊今天指出，現場有2艘動力式獨木舟，一船翻覆、一船...

台東市休業中素食餐廳傳火警 無人傷亡

台東市中正路一家素食餐廳，今下午突然發生火警，由於業者公休不在，加上內部都是易燃物，火勢兇猛從1樓往上竄，不時還發出霹靂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦