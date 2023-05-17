改編挖呀挖呀挖 基隆甜美女警唱50遍 拍出防詐騙短影音

中國大陸黃姓幼教老師教唱兒歌短影音上傳抖音爆紅，「挖呀挖呀挖」歌詞深入人心。基隆警方多方宣導防詐騙，警二分局特地安排年輕女警改編成「刷呀刷呀刷」，拍攝防詐騙短影音，提醒民眾刷（滑）手機時，小心掉入詐騙陷阱。

警二分局今天表示，有鑑於近期詐騙簡訊、假網址連結等詐騙手法猖獗，為了協助民眾提升辨識詐騙能力，除了原有的各項宣導方案，近日改編網路火紅的「挖啊挖啊挖」短影音，請女警李紫薇拍攝影片，希望希望民眾關注，並藉由歌詞宣導反詐騙觀念，減少詐騙案件發生。

警方表示，社會近期傳出多種詐騙手去，提醒民眾接收到高獲利、高投報率資訊，以及利用累積電信紅利點數等訊息，千萬不要輕信，個人帳戶等資料也勿借他人使用或隨意綁定，此外只要點擊連結後，即有可能遭竊取個資或是遭受詐騙，收到陌生訊息務必小心謹慎回應，以免遭受詐騙。

內政部警政署列出常見詐騙手法，分別為「假網路購物詐騙」、「投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」。基隆警二分局長張澤銘表示，各類詐騙猖獗，手法推陳出新，並常潛藏在日常生活中，希望民眾要認識層出不窮的詐術，不要再受騙上當。

拍攝防詐騙短影音的李紫薇今年24歲，警專37期畢業，擔任警察3年，目前在警二分局信義派出所任職。