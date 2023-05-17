苗栗竹南外海獨木舟翻覆 海巡馳援2人獲救

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港外海16日發生船筏翻覆意外，海巡署中部分署第三岸巡隊今天指出，現場有2艘動力式獨木舟，一船翻覆、一船失去動力，2名人員順利獲救上岸。

海巡署中部分署第三岸巡隊透過新聞稿說明，昨天中午12時許接獲通報，龍鳳漁港外海約1.5海里有民眾從事獨木舟活動，因初次到陌生海域且操作不慎導致翻覆，落海民眾攀附於翻覆獨木舟上漂流，如同上演魯賓遜漂流記。

龍鳳安檢所所長江政哲指出，現場共2艘動力式獨木舟，一船翻覆、一船失去動力，2名人員均無立即生命危險，經龍鳳安檢所及龍港機動巡邏站出動救生艇及遙控式動力救生圈等救援裝備，並協調當地漁民協助，由救生艇將人、船帶返岸際，完成救援任務，2名獲救人員初步檢視身體狀況良好無需就醫。

夏季將至，第三岸巡隊呼籲，民眾如從事波特船、獨木舟、SUP等水域遊憩活動，如需海巡署協助可撥打「118」免付費服務專線。