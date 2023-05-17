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徐巧芯實習助理行車糾紛遭敲碎車窗 警還原案發經過
台北市議員徐巧芯今早表示，其辦公室實習生昨晚在台北市建國高架道路上與人發生行車糾紛，起因是否與實習生身分有關待查，質疑高架道路沒監視器「蠻誇張」；警方初步說明案情，並表示初查排除案件與被害人是議員實習助理有關，高架道路上監視器較不密集但不影響偵辦。
警方調查，徐巧芯辦公室實習助理、23歲鍾姓男子昨晚9時許駕駛汽車，沿建國高架道路農安街往民權東路段行駛，因與另輛汽車駕駛25歲林姓男子發生行車糾紛，遭對方下車徒手敲擊車窗致破裂，鍾男駕車駛離現場並報警處理。
員警介入後追查林男到案，林男坦承犯案，指稱遭鍾男逼車，一氣之下下車與對方理論。警詢後依恐嚇、強制、毀損、公共危險等罪嫌將林男送辦，並針對林男在高架道路中暫停，依道路交通管理處罰條例製單舉發。
警方表示，初查林男並不知道鍾男議員實習助理身分，初步排除鍾男因身分遭鎖定；高架道路監視器布建密度較平面道路低，但不影響偵辦。
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