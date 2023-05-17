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男童圖書館寫作業掏玩具槍嚇壞民眾 父親挨罰3千元

中央社／ 高雄17日電

高雄黃姓男子帶未成年兒子圖書館寫功課，不料兒子拿出外型與真槍相似的玩具槍把玩，嚇壞民眾；由於小朋友未滿14歲未被罰，卻導致黃男因疏於管教兒子，遭依社維法裁罰3000元確定。

高雄地方法院鳳山簡易庭一審裁處黃男罰鍰新台幣5000元，他抗告辯稱，玩具槍是兒子要他買的，並非其所有，且自己也沒拿玩具槍把玩；但法官審酌當天是黃男准許兒子帶玩具槍去圖書館寫作業，並稱寫完就可以玩，顯然疏於管教，據此依社會秩序維護法改裁罰3000元。全案不得再抗告。

裁定書指出，黃男去年9月21日下午接送兒子下課後，2人先去鳳山大東圖書館寫作業，原本跟兒子約定好寫完作業就能玩槍，不料小朋友邊寫功課邊拿出玩具槍把玩，嚇壞其他民眾報案。

高雄市警察局鳳山分局獲報到場後，雖經檢視玩具槍並無殺傷力，但因外型與真槍相似，造成民眾恐慌，因此依社維法將2人帶回警局。

兒子 圖書館 未成年

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