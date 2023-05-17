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投資群組詐騙老婦300萬 龍潭警扮詐欺獵人成功攔截

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

近期投資獲利群組詐騙盛行，桃園龍潭區有一名70歲何姓老婦，昨日前往銀行臨櫃匯款，銀行職員詢問款項用途時，老婦堅持要匯款給友人，但無法詳實交代友人身份，因匯款金額高達300萬元，認為老婦遭詐，立即通報警方至現場協助查證，所幸及時攔截阻止。

龍潭分局表示，在員警的細心詢問下，才知道老婦是加入LINE通訊軟體的炒股群組，詐騙集團自稱為黃老師，教導老婦至銀行匯款時避免提到款項是用於投資，否則款項將無法入帳，所幸警員到場解釋及勸導，及時阻止老婦將300萬元拱手匯給歹徒。

警方指出，許多因疫情收入銳減的民眾，都想靠著投資賺一筆，卻不幸落入歹徒的陷阱。詐騙集團藉由設立LINE投資群組或社群，並安插老師及假會員在群組內分享賺錢經驗，貼出造假存摺截圖、獲利單。甚至讓民眾前期成功出金獲利，使民眾更加深信不疑，持續投入大量資金後，便以須繳交稅金、違規罰款等理由，要求民眾匯更多錢

警方提醒，近期假投資詐騙十分猖獗，歹徒常標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「高報酬率」、「購買虛擬貨幣」、「未上市股票」等詐騙關鍵字，並且教導被害人臨櫃匯款時規避行員詢問匯款用途，避免行員發現民眾遭詐。如發現疑似遭詐，切記莫驚慌，謹慎求證，可撥打報案電話110或反詐騙專線165進一步求證。

桃園龍潭何姓老婦昨日前往銀行臨櫃匯款300萬，老婦交代不清用途，行員通報警方至現場協助查證後，所幸及時攔截阻止老婦遭詐。記者陳右豪／翻攝
桃園龍潭何姓老婦昨日前往銀行臨櫃匯款300萬，老婦交代不清用途，行員通報警方至現場協助查證後，所幸及時攔截阻止老婦遭詐。記者陳右豪／翻攝

詐騙集團 LINE 疫情

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