投資群組詐騙老婦300萬 龍潭警扮詐欺獵人成功攔截

近期投資獲利群組詐騙盛行，桃園龍潭區有一名70歲何姓老婦，昨日前往銀行臨櫃匯款，銀行職員詢問款項用途時，老婦堅持要匯款給友人，但無法詳實交代友人身份，因匯款金額高達300萬元，認為老婦遭詐，立即通報警方至現場協助查證，所幸及時攔截阻止。

龍潭分局表示，在員警的細心詢問下，才知道老婦是加入LINE通訊軟體的炒股群組，詐騙集團自稱為黃老師，教導老婦至銀行匯款時避免提到款項是用於投資，否則款項將無法入帳，所幸警員到場解釋及勸導，及時阻止老婦將300萬元拱手匯給歹徒。

警方指出，許多因疫情收入銳減的民眾，都想靠著投資賺一筆，卻不幸落入歹徒的陷阱。詐騙集團藉由設立LINE投資群組或社群，並安插老師及假會員在群組內分享賺錢經驗，貼出造假存摺截圖、獲利單。甚至讓民眾前期成功出金獲利，使民眾更加深信不疑，持續投入大量資金後，便以須繳交稅金、違規罰款等理由，要求民眾匯更多錢