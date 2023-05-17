0到100K不用4秒！ 700萬敞篷超跑飆136縣道照樣GG

南投國姓至台中太平的136縣道，常有車友跑山飆速，成警方加強取締熱點。有車友分享，近期在該路段巧遇一輛從0到100公里只要3.9秒、車價飆破700萬元的敞篷超跑，帥氣度滿點，但跑山路競速的下場，照樣被警方捕獲超速挨罰。

136縣道橫跨南投縣國姓鄉、台中市太平區因屬山路，道路起伏明顯，且有多處大彎道，吸引不少車友前往跑山飆車，但其限速40公里，且沿途仍有住家，超速、噪音等問題，影響居民及其他用路人安全，警方常在沿線路段加強攔查取締。

而會去136縣道跑山競速，不乏汽機車、大型重機，甚至也會有跑車現身，近期就有車友分享，在該路段巧遇1輛Porsche 718 Spyder，這車從靜止到時速100公里只要3.9秒，極速高達時速300公里，新車不含選配，要價就是500萬元起跳。

而他遇到的這輛保時捷敞篷跑車，車主從外觀車色、內裝、零件等原廠選配多樣套件，車價直接飆破700萬元。但尷尬的是，再快、再貴的車跑山，時速發揮有限，更重要的是，遇到警方一樣沒轍，被抓到超速或違規改裝照樣吃紅單。