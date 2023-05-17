疑失足跌摔樓梯口 新莊老婦當場身亡
新北市新莊區89歲黃姓婦人，今天中午被人發現倒臥在一樓樓梯口沒有呼吸心跳，救護人員獲報趕抵，檢視黃婦頭部有明顯外傷，明顯死亡沒有送醫。初步勘驗現場沒有外力介入跡象，黃婦沒有穿刺性傷口，目前警方已拉起封鎖線採證，確切死因有待警方調查釐清。
據了解89歲黃姓婦人，今天上午從新北市新莊區中誠街82巷準備外出，疑因不慎失足從樓梯間跌摔到1樓樓梯口。約莫中午12時24分左右，74歲巫女發現，通知家屬62歲李女撥打119送醫。
新北市消防局獲報派員趕抵，檢視黃婦頭部有明顯外傷，當場死亡無須送醫急救。警方現場圍起封鎖線採證，現場沒有外力介入跡象，黃婦身體也無穿刺性傷口，初步排除有他殺嫌疑，確切死因有待警方調查釐清。
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